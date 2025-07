Serie B maschile, per la Tonno Callipo girone calabro-siculo. Coach Lanci: «Vogliamo tante soddisfazioni»

Saranno tre, una in più rispetto all’anno scorso, le formazioni calabresi che faranno compagnia alla Tonno Callipo nel prossimo campionato di Serie B maschile. Si tratta della Next Atlas A.S. Dilettantistica Lamezia e delle novità Corigliano Volley Ssd e Asd Pallavolo Crotone. Corposa invece, come da tradizione, la rappresentanza siciliana con ben dieci squadre. Si tratta di Volley Club Sciacca, Aquila Bronte, Ciclope Volley Bronte, Papiro Volley, Gupe Volley, Volley Letojanni, la novità Jonica Volley Santa Teresa Messina che torna in B dopo 30 anni, Polisportiva Atletica Termini Imerese, Sicily Beach Volley School Villafranca Tirrena Messina, Polisportiva Volo International Palermo.

Riguardo la composizione del nuovo girone H per la prossima stagione, ecco il parere del tecnico della Tonno Callipo, Nunzio Lanci: «Siamo consapevoli che sarà una stagione dura ma allo stesso tempo fiduciosi che, con tanta umiltà e lavoro giornaliero in palestra, sapremo dire la nostra. Il nostro motto sarà: rispetto sì ma paura di nessuno. L’obiettivo è fare il meglio possibile su tutti i fronti – sottolinea il tecnico giallorosso -, come in ogni inizio di stagione si parte con buoni propositi: di crescita, di costruzione dell’alchimia giusta nel gruppo e delle condizioni ideali per migliorare costantemente. Stiamo mettendo su un roster formato da giovani di talento e qualità, che dovranno avere l’umiltà e la pazienza di condividere un percorso che, sono sicuro, regalerà molte soddisfazioni sia personali che di squadra. La sfida sarà trovare il giusto equilibrio, che ci permetta di giocare bene e di vincere il maggior numero possibile di partite. Sarà il campo e il lavoro quotidiano a darci le risposte».

Quindi coach Lanci esprime un auspicio: “Mi piacerebbe vedere dalla squadra uno spirito battagliero, ovvero la ‘cazzimma’ che contraddistingue una squadra che gioca con l’entusiasmo e la spregiudicatezza che solo i giovani che hanno voglia di emergere sanno e possono darti. Siamo consapevoli del buon livello del girone appena reso noto, ci sarà da lottare e dovremo essere bravi a non tirarci mai indietro, provando a fare il massimo contro ogni avversario. Ho avuto modo di sentire i vertici societari e capire quanto tengano a questo progetto. Spero che anche in un contesto meno mediatico come la B, il pubblico risponda con calore e presenza. La volontà mia, dello staff ma soprattutto dei ragazzi sarà quella – conclude Lanci – di continuare a toglierci tante soddisfazioni tutti insieme».