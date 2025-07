Dilettanti, Spilinga e Compr. Vibonese animano il mercato: Rombolà dice sì ai giallorossi. Colpo d’esperienza per i rossoblù

Mercato altamente vivo nel territorio vibonese e soprattutto per quel che riguarda due squadre in particolare: Comprensorio Vibonese e Polisportiva Spilinga, rispettivamente militanti nei prossimi campionati di Seconda Categoria e Prima Categoria. Entrambe però con progetti ambiziosi e, di conseguenza, con la costruzione di rose senza dubbio competitive.

Spilinga, arriva Rombolà

Si muove come detto la neopromossa Spilinga al prossimo campionato di Prima Categoria che, passo dopo passo, sta costruendo un organico in grado di dire la sua il prossimo anno. Ufficiale l’ingaggio di Francesco Rombolà, peraltro volto già noto al nuovo tecnico Giorgio Addesi che lo ha allenato per diversi anni nel settore giovanile della Vibonese. Rombolà inizia il suo percorso tra i grandi con il Capo Vaticano, nel campionato di Promozione. Prosegue poi in Prima Categoria con il Parghelia, dove realizza 10 gol in campionato. Nella scorsa stagione è stato tra i protagonisti della vittoria del campionato di Prima Categoria con il Pizzo, dimostrando tutto il suo valore. Giocatore rapido, determinato e con il gol nel sangue.

Compr. Vibonese, colpo d’esperienza

Colpaccio d’esperienza invece per il Comprensorio Vibonese che, per la Seconda Categoria, aveva bisogno di uomini che sapessero graffiare e martellare e Francesco Garoffolo è uno di quelli. Sarà lui dunque il primo volto nuovo della campagna acquisti rossoblù. Esperienza e solidità per la retroguardia. il roccioso difensore proveniente dal Piscopio vanta un passato importante: cresciuto nelle giovanili della Vibonese, nelle ultime stagioni, tra le altre, ha indossato le maglie di San Gregorio, Parghelia, Atletico Maida, Sant’Onofrio tra Promozione e Prima Categoria. Garoffolo è dunque pronto a diventare un muro invalicabile per chiunque provi ad avvicinarsi all’area giallorossa.