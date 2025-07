Dilettanti, mister Figliomeni ancora sulla panchina del Soriano: «Importante partire con le idee chiare e con il piede giusto»

Il tecnico parla poi della rosa: «Ci saranno diverse variazioni e non tutte per volontà nostra. Ma non tratteniamo nessuno»

Era nell’aria ormai da settimane e, forse, non c’è stato mai il dubbio: Tonino Figliomeni sarà ancora l’allenatore dell’Ags Soriano. Il tecnico, infatti, ha prolungato per un’altra stagione la sua permanenza in rossoblù. Un rinnovo scontato, certo, ma anche meritato visti i numeri che ha registrato dal momento del suo arrivo, in un girone di ritorno vissuto praticamente a ritmo della Vigor Lamezia, vincitrice poi del campionato di Eccellenza. La dirigenza dunque sceglie la via della continuità.

Le parole di Figliomeni

Un impatto devastante quello di Figliomeni sulla panchina del club vibonese, arricchito da una rincorsa folle ed estenuante e che ha portato alla conquista di un insperato posto play off proprio all’ultima giornata di campionato. Subentrato alla sedicesima giornata, infatti, è riuscito a conquistare il quinto posto (ultimo utile per poter disputare i play off e sfiorando anche la finale degli spareggi mettendo paura alla Rossanese.

Entusiasmo e voglia, si legge questo nelle parole del tecnico subito dopo il rinnovo, ai microfoni ufficiali del club: «Ripartiamo con entusiasmo e tanta voglia di fare bene per provare a toglierci qualche bella soddisfazione. Sono ben felice di ricominciare e di ritrovare l’ambiente sorianese. Ringrazio tutti per la fiducia e al solito non faccio proclami. Dico soltanto che lavoreremo per far sì che l’Ags Soriano possa giocarsela alla pari con tutti. L’Eccellenza è notoriamente un torneo complicato ed è comunque importante partire con le idee chiare e con il piede giusto. La squadra? Ci saranno diverse variazioni e non tutte per volontà nostra. Ma non tratteniamo nessuno. Stiamo allestendo una rosa competitiva, formata da gente vogliosa di mettersi in mostra. Alla gente di Soriano dico di seguirci, di darci fiducia e di sostenerci».