Dilettanti, presentata ufficialmente l’Asd Pizzo: «Il nostro progetto va oltre il campo, puntiamo alla crescita del territorio»

Dopo 60 anni la squadra giocherà in Promozione, per l'occasione rosa rinnovata e rinforzata. Confermati Tripodi, La Torre e Filardo. Tra i nuovi volti ci sono Da Dalt e Velletri

Inizia ufficialmente il percorso dell’Asd Pizzo in vista del prossimo campionato di Promozione B, categoria dove peraltro il club napitino non giocava da oltre sessant’anni. Alquanto attiva sul mercato la compagine vibonese che sta allestendo una rosa competitiva e in grado di sgomitare per le zone alte.

Obiettivi e percorso

Ieri, come detto, la presentazione ufficiale avvenuta all’interno del palazzo della Cultura a Pizzo. Ecco innanzitutto gli obiettivi: «Per la nuova stagione abbiamo in mente un progetto che va oltre il campo, perché per noi il calcio è passione, crescita e comunità. I nostri punti chiave sono diversi. Innanzitutto ci presentiamo come progetto sociale dal momento che vogliamo essere come punto di riferimento per la comunità, specialmente per i giovani. Vogliamo essere una squadra che unisce e che rappresenta con orgoglio i valori di Pizzo. Ringraziamo inoltre il sindaco Sergio Pititto e tutta l’amministrazione per il loro fondamentale supporto. Le parole del primo cittadino, che ci ha definito modello per la crescita sociale, ci riempiono di orgoglio e responsabilità».

Mister Surace e il ds Pascale

Tanti i nuovi volti arrivati nel corso di questo mercato estivo che hanno innalzato di gran lunga il valore di una rosa che già partiva da una base solida. A tal proposito ha messo subito le cose in chiaro il direttore sportivo, Francesco Pascale: «Abbiamo scelto prima gli uomini, poi i calciatori. Questo è lo spirito che vogliamo».

Umiltà e sacrificio invece le cose che chiede il nuovo tecnico Diego Surace: «Si

vince solo se si è una vera famiglia. Siamo pronti a dare il massimo, ma abbiamo bisogno di tutti, a partire dalla comunità e dai tifosi. Del vostro calore, della vostra passione, della vostra voce. Scriviamo insieme un’altra grande pagina di sport per la nostra e vostra amata città».

I nuovi volti

Come detto, profondamente rinnovata la rosa, che parte però da una base forte e con i pilastri più importanti che sono stati confermati. Rimarranno all’Asd Pizzo infatti i vari Tripodi, Filardo e Antonio La Torre peraltro tutti e tre vecchie conoscenze dello stesso tecnico Surace.

Scintillante invece il mercato inerente i nuovi arrivi dal momento che ha portato innanzitutto il talento dei giovani Davide Mari e Luca Giurlanda, entrambi provenienti dal Soriano, senza dimenticare Salvatore Fogliaro. Non solo giovani ma anche esperienza e grandi nomi dal momento che sono ufficiali anche gli arrivi di Francesco Velletri e Franco da Dalt. Il primo è un centrocampista ex capitano della Virtus Rosarno e con un’esperienza anche alla Deliese. Non ha bisogno di presentazioni invece l’argentino Da Dalt che arriva per portare leadership, esperienza e un’infinita conoscenza di questo gioco. Insomma, la rosa ha una sua forma ed è pronta a regalare soddisfazioni ed emozioni che mancavano da quasi settant’anni.