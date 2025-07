Dilettanti, il Comprensorio Vibonese punta in alto: presi l’ex Partizan Taulant Aga e l’esterno Oduro

Per il club rossoblù un mercato ambizioso in vista della Seconda Categoria: confermato anche Domenico Manco, pedina fondamentale in mezzo al campo

Con un luglio ormai al tramonto e un agosto che sta per arrivare, continua ad impazzare non solo il caldo estivo ma anche le trattative di mercato che, quest’anno più che mai, stanno regalando numerose sorprese al calcio dilettantistico. Dopo essere sfumato il ripescaggio nel prossimo campionato di Prima Categoria, il Comprensorio Vibonese ripartirà comunque dalla Seconda Categoria ma vorrà farlo dalla porta principale, ovvero recitando un ruolo da protagonista nella prossima stagione sportiva.

Comprensorio Vibonese, un mercato di livello

Molto attivo dunque il club rossoblù nelle ultime settimane e con colpi davvero di rilievo se si considera appunto il tipo di campionato. Rinnova innanzitutto Domenico Manco che garantirà ancora sostanza e grinta al centrocampo rossoblù. Un mediano di rottura, ma anche abile negli inserimenti quando serve, Manco è quel tipo di giocatore che fa da diga tra reparti, e proprio per questo essenziale per il Comprensorio Vibonese.



Di rilevante spessore invece i due nuovi acquisti, dal momento che portano i nomi di Emmanuel Oduro e Taulant Aga. Il primo è un esterno offensivo che conosce bene il calcio vibonese, avendo già militato nel 2021 nel Real Pizzo, in Prima Categoria, senza dimenticare l’esperienza all’Academy Girifalco. Il ghanese porta velocità, dribbling e fantasia al servizio del rossoblù. Un’arma imprevedibile sulle fasce, pronta a spaccare le partite.



Clamoroso, rapportato alla categoria, invece il colpo Taulant Aga. Si tratta di un attaccante albanese con esperienze professionistiche nel Partizan (Serie A albanese), nel Monza e nella Nazionale Under 21 dell’Albania. Un bomber da quasi due metri di altezza e oltre 110 kg di potenza pura, pronto a dominare l’area di rigore come un gigante. Un curriculum internazionale e una fisicità devastante per una Seconda Categoria che, da oggi, non sarà più la stessa.