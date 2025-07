Sport acquatici, a Vibo un incontro su sicurezza e prevenzione: in piscina anche simulazioni di emergenza

Appuntamento mercoledì 30 luglio all’hotel 501 per un confronto con tecnici federali su prevenzione, consapevolezza e gestione dei rischi in acqua, con dimostrazioni pratiche e interventi mirati

Ogni sport ha il suo fascino, ma deve pur sempre essere accompagnato da una buona dose di sicurezza e garanzie. Con l’avvento della stagione estiva, inoltre, la pratica di sport è sempre più diffusa, ma spesso forse con poche consapevolezze riguardo il grado di sicurezza degli atleti o di chi lo compie.

Prevenzione negli sport acquatici

Nasce proprio da questo intento l’incontro, in programma mercoledì 30 luglio all’interno dell’hotel 501, dedicato alla prevenzione, sicurezza e limiti sugli sport acquatici. Per l’occasione diverse saranno le figure presenti e competenti in materia che cercheranno di esporre quanto detto.

A introdurre l’incontro sarà Davide Vurro, presidente dell’Asd Kinder Garden Multisport, e poi Antonio Camera attuale presidente dell’Asd Revolution Team pesca e apnea. In pratica le due associazioni sportive che si sono impegnate a presentare l’evento. Da segnalare anche la partecipazione di Andrea Scimone, istruttore e arbitro federale Fin (Federazione Italiana Nuoto) e Fipsas (Federazione italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee). A tutti questi profili, dunque, il compito di dare nozioni tecniche sugli sport acquatici e sulla prevenzione e sicurezza, oltre che ai rischi annessi, durante la loro pratica.

Prove pratiche

Oltre a questo e alle spiegazioni in sala, l’evento sarà arricchito anche da prove pratiche in piscina con alcune discipline sportive acquatiche e stili di nuoto: stile libero, rana, dorso, delfino, nuoto pinnato, apnea statica e apnea dinamica. Oltre a queste, verranno simulate anche prove pratiche di primo soccorso con simulazione di incidenti in acqua. Appuntamento dunque all’hotel 501 il prossimo 30 luglio.