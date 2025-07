Vibonese, c’è un altro colpo prima del ritiro: arriva l’attaccante Augustin Marsico, ex di Trapani e Locri

Tra meno di quarantotto ore la Vibonese partirà per il ritiro e la conseguente preparazione estiva, in vista del prossimo campionato di Serie D (girone I) e con la formazione rossoblù che vorrà essere nuovamente tra le protagoniste e sgomitare per i vertici. Proprio in virtù dell’imminente raduno, la rosa è quasi competa come pianificato dalla nuova società guidata dal presidente Fernando Cammarata.

Marsico, dinamismo in attacco

Incessante il lavoro del direttore sportivo Angelo Costa per regalare a mister Esposito un organico completo. Il mercato rossoblù è dunque quasi agli sgoccioli e tra gli ultimi tasselli c’è quello di Augustin Marsico. Ufficiale infatti l’ingaggio del calciatore. Si tratta di un attaccante, classe 1997, che arriva a titolo definitivo dal Trapani dopo le esperienze con il Fasano, la Fidelis Andria e, soprattutto, con il Locri al suo primo anno in Italia e sempre nel campionato di Serie D, quando lo stesso Marsico realizzò 12 gol.

Il ventottenne è una punta centrale di 178 cm, dotato di dinamismo e capacità di finalizzazione. Le sue caratteristiche tecniche e la sua esperienza internazionale rappresentano un rinforzo di qualità per il reparto offensivo rossoblù. Un reparto, inoltre, che adesso diventa molto intrigante visti gli interpreti.