Dilettanti, colpo d’esperienza per lo Spilinga: sulle fasce ci sarà la grinta di Emanuele Malerba

Che lo Spilinga non volesse fare la figura della comparsa nel prossimo campionato di Prima Categoria lo si era intuito, ma di come sarà l’impatto ancora c’è da attendere. Guardando la campagna acquisti estiva che sta affrontando il club neopromosso, però, qualche idea si potrebbe fare. La compagine spilingese sta costruendo una rosa solida, compatta e di rilevante spessore rapportata alla categoria e all’etichetta di neopromossa.

Spilinga, colpo Malerba

Il mercato è di quelli importanti e, nelle ultime ore, alla corte del nuovo tecnico Giorgio Addesi è arrivato un altro nome di grosso calibro: Emanuele Malerba che ha deciso di sposare il progetto giallorosso. Colpaccio di mercato dunque per la compagine vibonese che si assicura un profilo di enorme esperienza e tecnica.

Malerba, infatti non è di certo l’ultimo arrivato. Si tratta di un giocatore di alto profilo, basti pensare al fatto che conta ben 126 presenze in Serie C e 119 apparizioni in Serie D. È cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Crotone. Insomma è tutto dire. Oltre a questo, poi, è stato anche tra gli artefici della vittoria del campionato di Prima Categoria, tre anni fa, con la maglia del San Nicola da Crissa risultando il giocatore che ha disegnato la maggior parte degli assist delle reti messe a segno dai calciatori rossoblù, e guarda caso in panchina c’era proprio Addesi. Due stagioni fa è stato tra i pilastri insostituibili del club sannicolese in Promozione, risultando essere il secondo giocatore di movimento più utilizzato con 2444 minuti giocati. In seguito l’esperienza con la maglia dell’Asd pizzo, culminata con la scorsa vittoria del campionato di prima Categoria e l’approdo in Promozione.