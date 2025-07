Coppa Italia Dilettanti, sorteggi agrodolci per le vibonesi. Asd Pizzo insieme a Virtus Rosarno e Atletico Maida. Il Soriano va a Taverna

In chiaroscuro il sorteggio della fase regionale di Coppa Italia Dilettanti per quel che riguarda le tre squadre vibonesi partecipanti, ovvero il Soriano (squadra militante nel campionato di Eccellenza) e Asd Pizzo e Capo Vaticano (militanti invece nel girone B di Promozione). Si sono svolti nei giorni scorsi infatti i sorteggi per i sedici raggruppamenti che vedranno scendere in campo le 48 squadre partecipanti al campionato di Eccellenza e ai due campionati di Promozione, a partire dal prossimo 31 agosto. Come al solito, ogni girone è composto da tre squadre di cui una di Eccellenza e due di Promozione. Passa il turno solo la prima di ciascun triangolare.

Sorteggi agrodolci

Tornando ai tre gironi delle vibonesi, il raggruppamento più complicato è senza dubbio quello dell’Asd Pizzo, inserito nel girone 10 insieme a Virtus Rosarno e Atletico Maida. De avversarie ostiche, dal momento che la compagine rosarnese sta costruendo una rosa di alta classifica per il prossimo campionato di Eccellenza mentre il già solido Atletico Maida si sta strutturando sotto la guida del nuovo tecnico Giuseppe Saladino e del nuovo direttore sportivo Marco Foderaro.



Non proprio semplice neanche quello del Capo Vaticano, completamente rinnovato sia nell’organico che nell’organigramma societario, dal momento che la compagine neroverde è inserita nel girone 11 insieme a Gioiese e Sporting Polistena, con quest’ultima prossima avversaria anche in campionato e con un organico di primo livello, nonché candidata ai play off.



Sulla carta sembrerebbe più abbordabile quello del Soriano, semifinalista della scorsa edizione di Coppa Italia e dunque desideroso di confermarsi e ambire all’obiettivo del trofeo. Il club rossoblù, però, avrà trasferte più lunghe dal momento che è inserito nel girone 8 insieme a Taverna e Sersale, ma con il pronostico del campo a favore. Nella giornata inaugurale, tra le tre vibonesi solo il Soriano scenderà in campo e sarà ospite del Taverna mentre Asd Pizzo e Capo Vaticano faranno da spettatori e affronteranno la perdente rispettivamente di Atletico Maida-Virtus Rosarno e Sporting Polistena-Gioiese.