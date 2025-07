Dilettanti, doppio colpo di mercato per il Soriano: vestiranno rossoblù Erik Baena e Gabriele De Leonardis

Tra ufficialità e trattative, tanti sono i movimenti nel campionato di Eccellenza e, nello specifico, del Soriano. Il club vibonese si muove nell’ombra, per una rosa che sarà radicalmente cambiata nel prossimo campionato. Il club rossoblù del tecnico Figliomeni infatti, dopo le numerose partenze di pedine importanti, deve cercare di sostituirle senza perdere in qualità.

Soriano, doppio colpo

Ecco allora che nelle ultime ore è arrivato un doppio colpo di mercato: Erik Baena e Gabriele De Leonardis. Il primo è una giovane mezzala spagnola che arriva dal San Luca. Si tratta di un promettente classe 2005 cresciuto nel settore giovanile del Girona e poi con Escala, Pafos e Marbella.



De Leonardis porta freschezza e dinamismo nella zona nevralgica del campo. Si tratta di un centrocampista classe 2003, reduce dall’ultima stagione con la maglia del Cittanova. Il ventiduenne cresce nel Settore giovanile del Siderno e vanta 57 presenze in Serie D con le maglie di Roccella, Cittanova, Santa Maria Cilento e Locri. Tanta voglia di riscatto per lui visto che nell’ultima annata è stato frenato da un infortunio.

Ecco le sue prime parole ai microfoni ufficiali del club: «Arrivo con tante motivazioni – così Gabriele De Leonardis – e con tanta voglia di far bene e di mettermi in mostra. Ci sono le condizioni per disputare un’annata importante, in linea con le aspettative del club e di una piazza che ha saputo ritagliarsi il proprio spazio da protagonista nel torneo di Eccellenza. Per me si prospetta un nuovo banco di prova e conto di fare la mia parte per provare a toglierci, tutti assieme, il maggior numero possibile di soddisfazioni».

C’è chi arriva e c’è chi va. Già perché dopo aver perso i vari Palumbo, Dascoli, Giofrè e Staropoli (tra gli altri) il Soriano potrebbe perdere anche Ocampo. Il centravanti è infatti sul mercato e potrebbe cambiare destinazione.