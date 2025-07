Soriano, gran finale per l’ultima serata del torneo di mini-palla: ecco tutti i vincitori

Un evento che è divenuto sempre più centrale nelle ultime estati sorianesi. Il torneo di mini-palla si conferma polo attrattivo per il comune di Soriano Calabro ma anche per i paesi limitrofi e per tutto il comprensorio delle preserre. Un evento annuale molto atteso che sta prendendo sempre più posto nel calendario di eventi estivi sorianesi. Si è conclusa ieri dunque la manifestazione, durata quasi un mese, che ha allietato le serate in paese. Il torneo di mini-palla, inoltre, è una piccola esclusiva di Soriano poichè è l’unico torneo di questo tipo nella provincia di Vibo Valentia e forse anche oltre i territorio provinciali.

La serata finale

Torneo di mini palla, gli organizzatori

Un Mercoledì da Champions verrebbe da dire, dal momento che è stata la serata all’insegna delle finali ma, soprattutto, nel ricordo dei prematuramente scomparsi ragazzi cui la manifestazione è dedicata. Infatti sono stati messi in campo: Secondo Memorial Salvatore, Natalino, Salvatore per la categoria Senior; secondo Memorial Roberto Schiavello per la categoria Juniores maschile e femminile; primo Memorial Filippo Ceravolo per la categoria Juniores maschile.

Prima e durante le finali ai bambini presenti sono stati consegnati piccoli gadget. Non sono mancati zucchero filato e bolle di sapone che hanno permesso di creare un’atmosfera serena e leggera. Ampia la partecipazione di pubblico.

Le finali

Nella finale categoria juniores femminile Stanley Bet ha battuto con un tennistico 6-0 Dazn Bet. In estrema evidenza la giovane Sara Sannà, autrice di tutti e sei le reti. Più combattuta invece la finalissima Juniores maschile 7-10 anni con gli FC Devils che hanno primeggiato per 3-2 sui Seven Sead. Protagonisti dell’incontro i giovani sorianesi Miano da una parte e Farina dall’altra. Senza storia invece la finale Juniores maschile 11-13 anni che ha visto la Coop Soriano imporsi per 5-1 su Barber Shop Ferrari e portarsi a casa il trofeo.

L’attesa, però, era per la finalissima Senior tra Una Notte da Leoni e Fashion Style, con questi ultimi che hanno dimostrato forza e qualità. L’incontro è finita 7-3 in favore di Fashion Style confermando l’egemonia degli ultimi anni: basta pensare che nelle ultime quattro edizioni ha vinto tre volte e conquistato una volta la finale.

Tanti i premi in palio: Fashion Style (categoria Senior) si è portato a casa una gift card di 800 euro all’Agenzia Viaggi Bluegreen, mentre per la finalista Una Notte da leoni è stato previsto un giro-pizza offerto. Quanto alla categoria Juniores, invece, trofeo, medaglia e una giornata a Puntapiana per le squadre vincitrici, mentre sono state consegnate coppa e medaglia per la seconde classificate, oltre al premio singolo per il miglior giocatore (questo per tutte le categorie).

Il vero senso del torneo

Insomma non solo coppe, trofei e sorrisi ma anche capire il vero messaggio di questo torneo. E in ciò ci ha pensato l’amministrazione comunale con le parole del sindaco Antonino De Nardo, dell’assessore con delega allo sport Domenico Chiera e della consigliera con delega alla cultura Luciana Varì: «Anche stasera Soriano ha dimostrato inclusione e convivenza, ed è proprio questo ciò che vogliamo per il nostro paese. Vedere una piazza così colma fa sicuramente capire il senso dello stare insieme ed è su questo che noi dobbiamo puntare».

Quindi l’intervento degli organizzatori Valentino De Nardo, Francesco Serravite e Salvatore Margiotta: «Ringraziamo innanzitutto l’associazione 3C per aver contribuito alla realizzazione del torneo. Non dobbiamo dimenticare a chi è rivolto questo torneo, ovvero a cinque giovani ragazzi colpiti da tragedie e che il paese non ha mai dimenticato. Siamo convinti che sono ancora con noi, soprattutto quando si portano avanti queste manifestazioni. L’augurio è che, semmai dovessimo ancora organizzare il torneo nei prossimi anni, non si perda il vero spirito, quello di ricordare». Coppe e trofei sono stati consegnati alle squadre dalle famiglie delle giovani vittime.

L’augurio di Francesco Repice

Un piccolo augurio è arrivato anche da una figura nota a livello nazionale, nonché grande giornalista e cronista sportivo. Stiamo parlando di Francesco Repice che si è espresso così in merito alle iniziative sportive sorianesi: «Sono sicuro che Soriano saprà valorizzare al meglio quei sacri principi dello sport, ricordando anche quei giovani che non sono presenti fisicamente ma sono presenti nel cuore di ognuno di voi. Un grande abbraccio e, appena gli impegni lavorativi me lo consentiranno, spero di essere presente a Soriano».