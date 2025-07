Dilettanti, l’Ags Soriano consolida la difesa con l’arrivo di Vottari. Ha firmato anche l’Under Parisi

Un Ags Soriano sempre più attiva sul mercato e sempre più cittanovese. Già perché il club rossoblù, che sta costruendo la rosa in vista del prossimo campionato di Eccellenza, guarda con particolare attenzione in casa Cittanova da dove sono già arrivati Gianni Condomitti e Gabriele De Leonardis. Nelle ultime ore la compagine vibonese ha annunciato un doppio acquisto, e uno proviene proprio dal Cittanova.

Soriano, doppio innesto

Il club ha infatti annunciato gli ingaggi di Giulio Vottari e Andrea Parisi. Colpo mirato, innanzitutto, quello di Vottari che va a ricomporre il tandem difensivo già consolidato con Condomitti. Si tratta di un classe 2004 cresciuto nelle giovanili del Roccella, squadra con cui ha anche conosciuto la Serie D. In seguito ecco la chiamata del Benevento, dove ha disputato per due stagioni il campionato Primavera. Ancora tanta serie D con le maglie di Gladiator e Castrovillari.

Calciatore di una certa prestanza fisica, abile con i piedi, può giocare centrale di difesa in una linea a quattro oppure da braccetto in un reparto a tre. Lo scorso anno 18 presenze con la maglia giallorossa, spalmate in 1527 minuti complessivi.

L’altro volto nuovo è quello di Parisi. Si tratta di un Under 19 proveniente dal Messina. Terzino destro di ruolo promettente, considerando che è un classe 2007, ma in grado di ricoprire anche il ruolo di quinto di centrocampo. I suoi punti di forza sono la velocità e la capacità di lettura nella fase difensiva, aspetti gli consentono spesso di giocare di anticipo.

Ecco le sue prime parole, ai microfoni ufficiali del club: «Ho scelto il Soriano perché è un club che crede molto nei giovani e mi piace il progetto. Inoltre è una società ambiziosa. Non a caso ha disputato i play off nelle ultime due stagioni. Sono contento di indossare questa maglia e darò il massimo, per far bene nell’interesse della squadra e anche per mettermi in mostra e crescere ancora».