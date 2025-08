Dilettanti, mercato vibonese in continuo fermento: ecco i movimenti di Francica, Sporting Piscopio e Fulmine Sorianello

I biancoverdi si assicurano il giovane Scuteri. Doppio innesto invece sia per la compagine giallorossa che per il neonato club

Le scorse ore sono state caratterizzate da diversi colpi di mercato dilettantistico. A tal proposito alquanto frenetico è il territorio vibonese con le squadra impegnate nei campionati di Seconda Categoria e Terza Categoria. Tre, innanzitutto, sono le compagini che sin sono prese la copertina degli ultimi giorni. Ma andiamo con ordine.

Il Francica si rinforza

Nel campionato di Seconda Categoria, a muoversi è il neopromosso Francica che sta costruendo la propria rosa in vista della prossima stagione. Il club neroverde, infatti, ha annunciato l’ingaggio di Matteo Scuteri. Si tratta di un classe 2005 che arriva non solo per arricchire il reparto Under, ma soprattutto per dare versatilità e dinamismo tattico all’interno del campo. Il ventenne nasce infatti come terzino destro, ma può giocare anche esterno d’attacco. Ha maturato esperienza nelle fila della Juniores del Capo Vaticano e vanta qualche presenza con la prima squadra in Promozione. In seguito le esperienze con le maglie di Piscopio e Laureana, entrambe nel campionato di Prima Categoria.

Sporting Piscopio, doppio colpo

Scuotono il mercato di Terza Categoria, invece, Sporting Piscopio e Fulmine Sorianello, entrambe squadre nate pochissimi mesi fa e con ambizioni importanti già a partire da quest’anno. Alquanto attivo innanzitutto il club giallorosso che annuncia un doppio innesto: Andrea Galati e Domenico Ventrice. Il primo è un piscopisano doc, cresciuto con questi colori addosso. Aveva detto basta e appeso le scarpe al chiodo, ma ci sono legami che non si sciolgono mai, come quello con la bandiera dello Sporting Piscopio. Un richiamo verso la propria terra a cui non ha saputo dire no.

Ventrice, invece, è un centrocampista di qualità, intelligenza tattica e spirito combattivo. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Piscopio, ha sempre conservato nel cuore l’amore per questi colori. Con la sua esperienza e il suo attaccamento alla maglia,sarà un valore aggiunto in campo e nello spogliatoio.

Fulmine Sorianello, ancora colpi

Doppio colpo anche per l‘Asd Fulmine Sorianello che continua nella sua minuziosa costruzione della rosa con la quale si punta a sgomitare per i vertici della classifica. Il neonato club si rafforza grazie agli arrivi di Andrea Martelli e Francesco Nesci. Il primo esterno d’attacco, furbo e rapido nei movimenti senza palla. Si è fatto le ossa per due anni nella Juniores dell’Ags Soriano conquistando l’anno scorso la finale play off di categoria. Nesci è invece un difensore molto esperto, bravo negli stacchi di testa e nell’uno contro uno. Anche lui arriva dall’under 19 dell’Ags Soriano.