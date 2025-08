Cresce l’attesa per il gran ritorno in Promozione (dopo mezzo secolo) dell’Asd Pizzo: tanti volti nuovi e in attacco l’esplosività di Saura

Un’attesa lunga più di sessant’anni, come una clessidra che sembrava non voler scorrere mai, fermando il tempo in un oblio senza fine. L’uscita però, al termine di tutto, l’Asd Pizzo l’ha trovata e non importa quanto tempo ci abbia impiegato. Il club napitino, infatti, il prossimo anno disputerà il campionato di Promozione B dopo oltre mezzo secolo di assenza e vuole farlo nel migliore dei modi. Dopo la vittoria dello scorso campionato di Prima Categoria, infatti, diverse cose sono cambiate, a partire dall’organico, ancora più competitivo.

Scelte ponderate

Scelte ponderate e mirate innanzitutto per quel che riguarda la dirigenza operativa e il trascinatore. In panchina infatti, come ormai noto, ci sarà Diego Surace reduce da una vita al capo Vaticano con cui ha condiviso vittorie e riscritto la storia, come quell’indelebile secondo posto nel campionato di Promozione di due stagioni fa, chiuso alle spalle dell’Ardore. Giovane e competente anche il nuovo direttore sportivo nella figura di Francesco Pascale, peraltro pizzitano doc e che nelle ultime stagioni è cresciuto tanto nell’Atletico Maida. Ed è proprio quest’ultimo, in sinergia con Surace, che sta definendo la rosa 2025/26 e con colpi davvero di spessore.

I colpi di mercato

La squadra è stata presentata qualche giorno fa all’interno del Palazzo della Cultura a Pizzo e i nuovi volti sono davvero di spessore: da Luca Giurlanda a Francesco Velletri, passando per Franco Da Dalt e Alessio Macrì. Un mix di giovani ed esperienza. Tra i colpi più a effetto, però, c’è quello di Maximiliano Saura. Ufficiale infatti l’ingaggio dell’attaccante, classe 1993, che nelle ultime stagioni ha vestito la maglia della Deliese. Il suo fu un esordio col botto con la maglia amaranto, dal momento che andò in gol nel big match contro la Virtus Rosarno. Un talento capace di fare la differenza: già la tifoseria pregusta i dialoghi in zona offensiva con Alessio Macrì e tutti gli altri interpreti. Insomma, l’Asd Pizzo è entrata nel campionato di Promozione dalla porta principale, e vuole continuare a recitare un ruolo da protagonista. Non si escludono sorprese di mercato da parte del ds Pascale nei prossimi giorni.