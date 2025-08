Dilettanti, non c’è Ags Soriano senza Piero Clasadonte: «Questa è casa mia e sono grato per la stima di gente e tifosi»

Legami indissolubili che si consolidano nel tempo, fino a diventare colonne portanti di un periodo di vita (calcistica) difficilmente cancellabile. Non è solo un rapporto sportivo quello tra Piero Clasadonte e l’Ags Soriano ma un amore viscerale che parte da lontano e che è stato testimone della scalata rossoblù nel corso degli anni, fino ai vertici del massimo campionato regionale. In tutto questo c’è sempre stato il binomio Soriano-Clasadonte. Tante infatti le esperienze del centrocampista come la Serie C con Vigor Lamezia e la Serie D con la Virtus Francavilla e poi l’Eccellenza con Paolana e Siderno, senza dimenticare le recenti parentesi con Bovalinese e Palmese ma nulla a confronto del sincero legame che lo lega a club vibonese.

Un rapporto speciale

Ufficiale dunque il rinnovo del capitano della squadra (per un altro anno), la bandiera e unico superstite di quel Soriano che vinse il campionato di Promozione nella stagione 2016/17 e approdò per la prima volta nella sua storia al campionato di Eccellenza. Con questa riconferma, viene in mente la famosa nona sinfonia di Beethoven, proprio in concomitanza con il nono anno in rossoblù. Clasadonte è pronto a far sentire nuovamente le dolci note della vittoria al popolo rossoblù.

Il centrocampista inizia il suo viaggio all’ombra dello stadio Primerano nel lontano 2014 e ci rimarrà per sei stagioni, arricchite da una vittoria del già menzionato campionato di Promozione, da quattro play off (due di Promozione e due di Eccellenza) e la vittoria in una finale play out. In seguito le parentesi con le maglie di Bovalinese e Palmese e poi il ritorno al Soriano nell’estate del 2023.

Le parole di Clasadonte

Dunque pronto per affrontare il suo nono anno sorianese il classe 1989. Ecco le parole del trentacinquenne, ai microfoni ufficiali del club, subito dopo il rinnovo: «Sono pronto a ricominciare, come sempre, con il solito entusiasmo e con tanta voglia di far bene. Sarà una squadra molto rinnovata rispetto allo scorso campionato. Servirà un po’ di tempo per trovare l’amalgama, però la società si sta muovendo bene sul mercato, ingaggiando gente motivata, calciatori giovani e di valore che rientrano nelle idee di mister Figliomeni».

Un legame speciale, come accennato: «Questa ormai è casa mia. Sono grato alla gente di Soriano, alla tifoseria e alla dirigenza per gli attestati di stima, che ricambio dal profondo del mio cuore. Ricominciamo tutti assieme, in un torneo notoriamente complicato, con tante squadre blasonate e di valore. Serviranno massimo impegno e dedizione al lavoro. Un plauso ai dirigenti, per la passione, la tenacia e la costanza con la quale mantengono questa squadra nel massimo torneo dilettantistico calabrese».