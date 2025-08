Dilettanti, si muove il calciomercato nel vibonese: lo Spilinga annuncia il giovane Greco. Colpi per Compr. Vibonese e Sp. Piscopio

L’avvento del mese di agosto non toglie il fermento del calciomercato dilettantistico che continua a regalare colpi e trattative a effetto. Dalla Prima alla Terza Categoria, sono le squadra vibonesi a confermarsi tra le più attive, a seconda delle loro ambizioni per la prossima stagione. In questo caso ancora squilli da parte di Polisportiva Spilinga, Comprensorio Vibonese e Sporting Piscopio.

Spilinga, colpo Under

Partendo dalla Prima Categoria, si conferma alquanto attivo il neopromosso Spilinga. Il club spilingese sta costruendo una rosa valida e competitiva anche sotto l’operato del nuovo direttore sportivo Gregorio Lopreiato. L’ultimo nome nuovo in ordine di tempo si chiama Flavio Greco. Si tratta di un centrocampista classe 2007 che ha mosso i primi passi nel mondo del calcio con la maglia del Maierato, per poi proseguire il suo percorso nel Filadelfia. La scorsa stagione ha indossato la maglia dell’Under 19 della Vibonese, allenata da Mister Addesi che, guarda caso, ritrova proprio al club giallorosso.

Colpi per Compr. Vibonese e Sp. Piscopio

Protagonista del mercato estivo anche il Comprensorio Vibonese, partecipante al prossimo campionato di Seconda Categoria dopo aver acquisito il titolo del Filandari. Il club rossoblù sta tenendo una campagna acquisti che, in rapporto alla categoria, è di grande qualità. Ufficiale l’ottavo colpo di questo mercato per la squadra ed è quello di Domenico Malta. Istinto e fiuto del gol per il nuovo arrivato che proviene dal già menzionato Spilinga, dove ha contribuito lo scorso anno in maniera determinante alla vittoria giallorossa. Si unisce dunque al Comprensorio Vibonese per aumentare il potenziale offensivo della squadra.

Come ormai noto, il campionato di Terza Categoria avrà un nuovo protagonista riconosciuto nello Sporting Piscopio. Il club giallorosso, costituito solamente qualche mese fa, sta mettendo su una rosa senza dubbio interessante per cercare quantomeno di sgomitare per i vertici.

Chiusa la trattativa per assicurarsi le prestazioni sportive di Giovanni Davola. Si tratta di un classe 2001 e piscopisano doc. Dopo un periodo di stop, fatto di distanza dal rettangolo verde ma mai dal pallone, il ventiquattrenne ha scelto di tornare. Lo fa accettando con entusiasmo e determinazione il progetto Sporting Piscopio, una realtà giovane ma ambiziosa, costruita sulla voglia di riscatto, sul valore dell’identità e sull’energia dei ragazzi del nostro territorio.