La Vibonese inizia a mettere benzina nelle gambe: primi test contro Pedara, Atletico Catania e Igea Virtus

Il club è alle prese con la preparazione in terra siciliana. Arrivano anche le prime amichevoli per i rossoblù

Quarto giorno di ritiro per la Vibonese che sta affrontando la preparazione estiva agli ordini di mister Raffaele Esposito, in vista dell’inizio del campionato di Serie D (girone I). Primi passi sull’erbetta dunque e primi sentori di campo. Il club rossoblù, infatti, sta svolgendo il ritiro a Zafferana Etnea, anche se la squadra si dividerà tra la già citata cittadina sicula e Santa Venerina lavorando fino al prossimo 14 agosto. La formazione alloggerà all’interno dell’Esperia Palace Hotel. Sono ventiquattro i convocati dal tecnico campano per la preparazione, tra cui undici Under.

Tre test in programma

Non solo preparazione ma anche programmi e primi test. Il club rossoblù ha anche programmato i primi allenamenti congiunti che serviranno a capire la condizione fisica più che qualitativa e tecnica dell’intero gruppo, dando così ulteriori spunti al mister per trovare la giusta quadra e incanalarsi nel migliore dei modi verso il campionato. Il primo test è in programma il prossimo 6 agosto, alle ore 18, contro il Pedara Soccer. Tre giorni dopo, ovvero il prossimo 9 agosto alle ore 17.30, ecco l’incrocio contro l’Imesi Atletico Catania, squadra militante nel girone B dell’Eccellenza sicula. Il 12 agosto, sempre alle 17:30, il terzo e ultimo test contro la Nuova Igea Virtus peraltro prossima avversaria nel girone i di Serie D. Insomma, gradualmente la Vibonese riprende sempre più confidenza con il campo, e in questa tre giorni potrà dare segnali ulteriori al tecnico e alla società.