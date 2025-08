Scuola Calcio, la Bulldog Vibo riparte da Pino Messina: «Ho la carica giusta per continuare a dare il massimo in questo progetto»

Nuova stagione, stesse ambizioni. La Bulldog Vibo riparte da dove aveva lasciato, per proseguire così un percorso di crescita intrapreso ormai qualche anno fa. La scuola calcio vibonese, che si è ormai imposta come punto di riferimento sul territorio grazie ai risultati ottenuto anche a livello regionale, prosegue nel suo percorso. Alle porte c’è un’altra stagione importante, ma lo staff sarà sempre di alta competenza.

L’entusiasmo di Messina

C’è il primo rinnovo per la prossima stagione dunque in casa Bulldog e riguarda quello di Pino Messina. Il preparatore dei giovani portieri, infatti, sposa nuovamente il progetto sportivo nero/arancio/viola. Lo stesso Messina, dunque, avrà di nuovo con sé un roster di portieri importante che va dagli Under 17 fino alla Categoria Pulcini.

Ecco le parole di Messina subito dopo il rinnovo: «Sono contento di aver firmato per la Bulldog Vibo. Il progetto e il percorso sportivo dei nostri ragazzi é importante ed entusiasmante. Inoltre ho la carica giusta per continuare a dare il massimo e mi onora l’attenzione che mi è stata data, con la massima fiducia in tutto ciò che faccio. Non vedo l’ora anche io di poter dare il mio contributo per la crescita dei nostri ragazzi. Ci siamo già presi delle belle soddisfazioni, mandando a giocare due portieri nei campionati nazionali con la maglia del Catanzaro. Il loro ritorno e le loro parole per il lavoro da me svolto mi onorano e mi gratificano tanto. Spero di riconfermarmi e di vedere a fine anno sportivo qualche bulldoghino prendere la strada del professionismo. E ci sono molte probabilità visti i profili interessanti che difendono nelle diverse categorie la porta della Bulldog Vibo».