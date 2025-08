Aicem Calabria, prosegue il Futsal Tour femminile Costa delle I-dee: seconda tappa il 7 agosto a Parghelia

Continua il torneo itinerante organizzato da Aicem Calabria (Associazione internazionale per la cooperazione e l’educazione nel mondo) con sede principale a Brattirò. Tale associazione infatti ha organizzato la prima edizione del torneo Futsal Tour Femminile “Costa delle i-dee”. Una manifestazione sportiva nata e creata con uno scopo ben preciso: Azzerare ogni differenza di genere e abbattere i pregiudizi.

Seconda tappa

Il torneo è costituito da una serie di tappe, ovvero diversi campetti di calcio a 5 della provincia vibonese, dove l’intento è divertirsi ma mandare anche un segnale forte: sport, parità e inclusione. Dopo la grande partecipazione nella prima tappa dello scorso 29 luglio a Brattirò, il tour femminile “Costa delle i-dee” prosegue e si fermerà stavolta a Parghelia il prossimo 7 agosto, a partire dalle ore 19:00.

In campo scenderanno ancora una volta bambine e ragazze di tutte le età, per vivere un’esperienza aperta, amatoriale e libera da giudizi. Il programma prevede un allenamento ludico per bambine dai 5 ai 12 anni, seguito da partite amichevoli tra ragazze e donne, anche alla prima esperienza. Il Futsal Tour non è solo calcio: ogni tappa ha un tema diverso, che diventa il filo conduttore della serata. Il focus di Parghelia verterà dunque sul tema “lavori da uomini e lavori da donne”, uno spunto insomma per riflettere sugli stereotipi ancora presenti nel mondo del lavoro e nella società, partendo dal gioco per aprire conversazioni inclusive.

Ecco, ancora una volta, quanto ribadito dai giovani membri di Aicem Calabria: «Lo sport è il nostro punto di partenza, ma l’obiettivo è creare uno spazio sicuro e partecipato, dove parlare anche di parità, di ruoli e di visioni per il futuro. L’evento è aperto a tutte e tutti e reso possibile grazie al supporto delle realtà locali che collaborano al progetto e che ringraziamo».