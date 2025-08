Sport e libertà, a Pizzo un tripudio di emozioni per la ventesima edizione della Coppa della Pace

Il focus di quest'anno propone una profonda riflessione sulle tensioni geopolitiche che agitano il mondo. Gran finale in piazza con gli Amakorà in concerto

Travolgente entusiasmo e massiccia partecipazione accompagnata dal puro spirito di divertimento e aggregazione sociale: sono stati questi gli ingredienti principali che hanno caratterizzato la ventesima edizione della Coppa della Pace che si è tenuta a Pizzo, nello specifico al lido Blue Moon, dal 27 luglio al 3 agosto. Il gran finale, però, non è stato in spiaggia bensì in piazza a Pizzo dove, per celebrare al meglio la fine anche della ventesima edizione, si sono esibiti in concerto il gruppo folkloristico degli Amakorà che ha riempito l’intera piazza napitina tra musica, note e canti.

La ventesima edizione

Una manifestazione che ogni anno racchiude un messaggio importante in un mondo sempre più in ginocchio a cause delle guerre e delle crisi. Anche attraverso lo sport, però, si possono unire popoli, etnie e culture diverse in un unico tetto e smantellare così tutto ciò che sta offuscando e rallentando la crescita sia umana che mondiale. Quest’anno il tema principale è stato quello della libertà, con focus incentrato sulle guerre nel mondo (Striscia di Gaza in primis).

Una settimana di unione attraverso lo sport dunque e con un’edizione mai così viva e partecipata, basti pensare alle settanta squadre iscritte appunto al menzionato torneo di beach volley.

I vincitori

Tre le categorie sui cui è stata impostata la manifestazione: torneo misto, torneo femminile e torneo maschile. Ecco, inoltre, i vincitori e i rispettivi podi:

Il torneo misto è stato vinto dalla coppia composta da Alessia Lavecchia e Luca Lurlaro che si sono imposti in finale sul tandem Maria Burla/Antonino Facciolo. Terzo posto infine per Martina Landonio e Deivydas Cugliari.

Il torneo femminile, invece, è stato vinto dalla squadra denominata “New Entry” e composta da Yaroslava Biankina e Martina Landonio, con queste ultime che hanno battuto in finale il team “Magnum” composto da Giorgia Ricci e Maria Burla. Terzo posto per “Se cadiamo chiamate il fisioterapista”, ovvero Alessia Lavecchia e Bianca Lo Bianco.

Infine il torneo maschile è stato vinto dal team “U’ lungo e u’ curto”, composto da Sebastiano Marsili e Graziano Maccarone che hanno battuto in finale i “Como vo’ tu” Luca Lurlaro e Davide Russo. Terzo posto per il team “Cianoniele” del tandem Luciano Mille e Daniele Palmieri.