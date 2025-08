Jonadi, al via il bando per l’assegnazione di 45 voucher per l’accesso gratuito alla scuola calcio

Voucher per garantire l’accesso gratuito alla scuola calcio per la stagione 2025/2026. Questa l’iniziativa messa in cantiere dall’amministrazione comunale di Jonadi a sostegno dell’accesso alla pratica sportiva da parte dei minori residenti sul territorio. I voucher a disposizione saranno 45, del valore di 250 euro ciascuno, finanziati dal Comune nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. L’annuncio arriva dallo stesso sindaco Fabio Signoretta. «La nostra è una scelta – dichiara al riguardo il primo cittadino di Jonadi – che va nella direzione che da sempre vogliamo costruire: garantire pari opportunità, rafforzare il legame tra sport, inclusione e comunità, valorizzando le energie positive presenti sul territorio. Un plauso all’Asd Comprensorio Vibonese che ha colto il nostro avviso pubblico, all’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza per il supporto concreto, al consigliere delegato allo sport per l’impegno e agli uffici per il lavoro svolto con serietà ed efficienza. Questa è la visione di Comune che vogliamo portare avanti: concreta, vicina alle famiglie, capace di investire dove serve davvero».

Ogni singolo voucher permetterà di coprire integralmente la quota stagionale di partecipazione alla scuola calcio. La misura, nello specifico, è rivolta a ragazze e ragazzi nati tra il 2008 e il 2019, residenti a Jonadi, appartenenti a nuclei familiari con un Isee inferiore a 38.000 euro. Le attività si svolgeranno presso le strutture della stessa Asd Comprensorio Vibonese. Le domande per l’assegnazione dei voucher potranno essere presentate entro lunedì 18 agosto secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico. Al riguardo, tutte le informazioni utili, inclusa la modulistica necessaria, sono disponibili sull’Albo pretorio online del Comune di Jonadi e sui canali social ufficiali dell’Associazione sportiva. Per partecipare sarà necessario allegare la documentazione prevista: attestazione Isee, documenti d’identità e autocertificazione di residenza.

«La misura – sottolinea in conclusione lo stesso sindaco Signoretta – si pone l’obiettivo di abbattere ogni barriera economica e garantire pari opportunità a tutte le famiglie del territorio. Essa, tra l’altro, si inserisce in un quadro più ampio di iniziative, che ha visto nelle scorse settimane anche il sostegno per un mese, con mensa gratuita, al centro diurno “Il Dono”, e la previsione di un servizio extra-nido gratuito per tutti i residenti 0-36 mesi per il mese di agosto. A tutto questo si aggiungeranno nei prossimi giorni le importanti novità sul tema dell’implementazione dei servizi di trasporto per i soggetti con disabilità».