Dilettanti, il Comprensorio Vibonese cala un tris d’assi: firma il giovane Murfuni, rinnovano Fogliaro e Rubino

Soprattutto in questa prima settimana di agosto, il Comprensorio Vibonese si conferma essere tra le squadre più attive sul mercato della provincia di Vibo Valentia. Il club rossoblù, che affronterà il campionato di Seconda Categoria, sta allestendo una rosa da vertice come dimostrano i colpi delle settimane passate e che alimentano le ambizioni di un secondo salto consecutivo di categoria.

Triplo movimento di mercato da parte del club del presidente Anthony Lo Bianco che annuncia due rinnovi e un nuovo arrivo. Il nuovo volto è quello di Samuele Murfuni. Si tratta del tredicesimo colpo in entrata ed è un altro giovane talento pronto a mettersi in evidenza. Murfuni è un esterno offensivo rapido, con la voglia matta di correre più veloce di tutti e farsi notare. Un talento che guarda al futuro ma pronto a dire la sua già da subito.

Prolungano invece per almeno un altro anno sia Domenico Fogliaro che Antonio Rubino. Quest’ultimo vivrà il suo terzo anno con questa maglia. Si tratta di un terzino a tutta fascia che porterà sprint sulle corsie laterali. Un tassello prezioso per la solidità del reparto arretrato. Fogliaro, invece, è l’ottava riconferma in questa sessione estiva e difenderà ancora la porta del club rossoblù. Grinta e sacrificio al servizio della squadra per un’altra stagione a protezione della retroguardia rossoblù.