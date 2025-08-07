Vibonese, prima sgambata contro l’Aitna Pedara Soccer: i rossoblù vincono 11-0. Tanti spunti per mister Esposito

Inizia oggi l’ottavo giorno di ritiro per la Vibonese, impegnata ai piedi dell’Etna tra Zafferana Etnea e Santa Venerina. Il club rossoblù, agli ordini di mister Raffaele Esposito, sta infatti mettendo sempre più benzina nelle gambe in vista della prossima stagione di Serie D (girone I) e del debutto stagionale, in Coppa Italia, contro la Reggina in programma il prossimo 31 agosto. Insomma, la fase di avvicinamento al fischio d’inizio è cominciata da un po’, e ieri c’è stato anche il primo test in campo.

Primo test

Prima sgambata anche contro un avversario per la Vibonese, giusto per risentire l’ebrezza dei tacchetti e dei primi passaggi. La squadra rossoblù, infatti, ha sostenuto il primo dei tre test in programma in un allenamento congiunto che vedeva opposto l’Aitna Pedara Soccer, squadra del luogo militante in Seconda Categoria. Ovviamente non era il risultato (per certi versi anche scontato) la cosa importante ma alimentare la condizione fisica e dare le prime forse tattiche. Diversi gli spunti per il tecnico, anche se l’avversario era alquanto modesto. Ai fini del tabellino, senza storia il match con la Vibonese che si impone per 11-0. In evidenza Marsico e Martina con una tripletta a testa, poi Mangiaracina che griffa una doppietta. Un gol a testa per Hernandez, Balamidis e Salemby.

Adesso altri due test in programma: il prossimo 9 agosto contro l’Atletico Catania (squadra militante nel campionato di Eccellenza siciliana) e il 12 agosto contro la Nuova Igea Virtus, squadra che i rossoblù ritroveranno nel prossimo campionato di Serie D.