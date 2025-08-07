Dilettanti, la neopromossa Asd Mileto in pressing sul mercato: ingaggiato il difensore Terry Akinboboye

Quest’anno il mercato di dilettantistico vibonese continua a regalare colpi di spessore e peraltro inaspettati. Sono diverse, infatti, le operazioni in questa campagna di rafforzamento estiva che hanno spiazzato, sia per celerità che la qualità. Stavolta però i colpi non arrivano dall’Eccellenza o dalla Promozione bensì dalle categoria minori.

Asd Mileto, colpo Akinboboye

A rendersi protagonista è l’Asd Mileto, squadra neopromossa al prossimo campionato di Seconda Categoria e che sta costruendo una rosa senz’altro competitiva e in grado di lottare per i vertici. Il club biancorosso, infatti, stupisce tutti e annunci un grosso colpo in entrata considerando la categoria: ufficiale l’accordo con Terry Akinboboye. Un giocatore che non ha bisogno di presentazioni nel panorama dilettantistico calabrese e soprattutto vibonese. Reduce dalla vittoria del campionato di Prima Categoria con l’Asd Pizzo, Akinboboye arriva a Mileto per portare esperienza, fisicità e tantissima duttilità. Difensore di ruolo ma capace di fare la differenza anche a centrocampo, sia come mediano che come jolly ovunque serva: un vero lusso per la categoria, un colpo fuori mercato che testimonia le ambizioni sempre più alte della società miletese, nata solamente pochi anni fa. Un giocatore polivalente e che crea duttilità e varietà tattica in mezzo al campo.

E non è finita qui, perché si lavora anche all’interno di casa propria. Sempre più probabile, infatti, il rinnovo per almeno un altro anno di Filippo Rascaglia. Il bomber senza tempo che ha toccato quota 301 gol in carriera, infatti, a quasi 43 anni potrebbe indossare nuovamente i colori biancorossi e scrivere un’altra bella pagina personale della sua carriera.