Dilettanti, doppio innesto Under per la Polisportiva Spilinga. Scatenato il Comprensorio Vibonese

Continua a fare rumore il calciomercato dilettantistico nel territorio vibonese, con diverse società in corsa per allestire e completare le rispettive rose e affrontare così l’imminente stagione sportiva 2025/26. Nelle ultime ore le due squadre della provincia che si sono dimostrate alquanto attive sono Comprensorio Vibonese e Pol. Spilinga.

Pol. Spilinga, innesti Under

Innanzitutto continua nella sua opera di rafforzamento la compagine spilingese, neopromossa al prossimo campionato di Prima Categoria. Sotto i dettami del nuovo tecnico Giorgio Addesi e del nuovo direttore sportivo Gregorio Lopreiato sta nascendo l’organico per la prossima stagione. Stavolta, però, il club giallorosso ha deciso di dare attenzione anche al pacchetto Under, annunciando gli ingaggi di Antonio Contartese e Antonello Pititto. Il primo è un classe 2008, peraltro originario di Spilinga. Cresciuto nelle giovanili del Capo Vaticano, farà il suo esordio tra i grandi proprio nella squadra della sua città. Pititto, invece, è un portiere classe 2005 ha mosso i primi passi nei settori giovanili dell’Azzurra e del Filadelfia. Ha già maturato esperienze in Promozione con il San Nicola da Crissa e in Prima Categoria lo scorso anno con l’Asd Pizzo, con cui ha vinto il campionato.

Compr. Vibonese scatenato

Scatenato il Comprensorio vibonese che continua ad azzannare il mercato annunciando il suo quattordicesimo acquisto nel corso della corrente campagna di rafforzamento estiva. Il club rossoblù, neopromosso al prossimo campionato di Seconda Categoria, sta mettendo su un organico altamente competitivo e stavolta a essere blindata è la porta: tra i pali arriva Angelo Sorrentino. Riflessi felini, sicurezza e voglia di imporsi subito come riferimento della difesa. La porta rossoblù ha un nuovo guardiano. E per gli avversari, segnare non sarà più così facile.