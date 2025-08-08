Volley, tra volti noti e nuove promesse la Tonno Callipo per questa nuova stagione “cala” il suo poker d’assi in fascia centrale. Ecco i dettagli

La Tonno Callipo si prepara per la nuova stagione con un poker d’assi promettenti, quattro giovani talenti pronti a riconfermarsi e a ritagliarsi un ruolo da protagonisti. Tra volti già noti e conferme importanti, l’entusiasmo è palpabile per questi atleti che rappresentano il futuro della squadra. Ecco i loro nomi: Ivan Borghesi, Simone Saturnino, Halim Kanar e Lorenzo Calello.

Ivan Borgesi, una conferma da record

Il più “esperto” tra i giovani, Ivan Borgesi, ha compiuto 17 anni lo scorso aprile, ma in campo dimostra una maturità sorprendente. La scorsa stagione, al suo esordio con la Tonno Callipo, si è imposto come un titolare inamovibile, mettendo a segno numeri da capogiro per la sua età: 142 punti totali, di cui ben 63 a muro. La sua performance non è passata inosservata, tanto da guadagnargli una convocazione per uno stage con la Nazionale azzurra Under 18. Borgesi si mostra lucido e determinato in vista del nuovo anno sportivo: «Immagino un torneo difficile e impegnativo, anche con il cambio di allenatore che c’è stato in panchina. Dovremo spingere come abbiamo sempre fatto, cercando di crescere subito pur avendo una squadra giovane». L’obiettivo è chiaro: «fare un bel campionato in Under 19, ma anche in Serie B e raggiungere le finali nazionali».

Saturnino e Kanar, veterani per amore

Simone Saturnino e Halim Kanar, nonostante la giovane età, sono ormai due “veterani” in maglia giallorossa. Saturnino si appresta a vivere la sua quinta stagione a Vibo, un traguardo che lo riempie d’orgoglio: «È stata la prima e unica squadra che mi ha fatto appassionare davvero a questo sport e tutto ciò che ho imparato lo devo alla società giallorossa e a tutto lo staff tecnico». Il suo obiettivo è continuare «ottenere buoni risultati, sia nel campionato di Serie B che nell’Under 19». Altrettanto lunga la permanenza di Halim Kanar, che per il quinto anno indosserà la maglia della Callipo. In questi anni ha visto una crescita esponenziale, sia fisica che mentale: «Ho imparato a gestire meglio le pressioni, a lavorare con continuità e ad affrontare le difficoltà con più maturità». Per la prossima stagione, il centrale di origine marocchina ha un solo desiderio: «Giocare il più possibile e dare sempre il massimo in ogni occasione».

Calello, la voglia di dare continuità

Il poker si chiude con Lorenzo Calello, classe 2007, al suo secondo anno a Vibo. L’ex Nicotera e Palmi si dice «molto contento di poter dare continuità a questo percorso». Il suo obiettivo personale è «crescere ancora, migliorare sotto ogni aspetto e dare il mio contributo alla squadra, sia in Serie B che in C. Lavoreremo tutti insieme per prenderci belle soddisfazioni». Con una miscela di talento, esperienza e voglia di emergere, questi quattro giovani promettono di essere il cuore pulsante della Tonno Callipo per una stagione che si preannuncia ricca di sfide e soddisfazioni.