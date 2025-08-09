Dilettanti, il bomber Filippo Rascaglia rinnova con l’Asd Mileto: nello scorso campionato ha toccato quota 301 gol nella sua carriera

Molto spesso si è troppo legati ai materialismi o ai numeri che caratterizzano una persona, offuscandone la reale efficienza e il reale talento. Filippo Rascaglia però ha spazzato via tutti questi stereotipi, bloccando la clessidra del tempo e continuando a fare ciò che lo rende ancora ragazzino: giocare a pallone.

Un rinnovo da bomber

Ufficiale il suo rinnovo con la maglia dell’Asd Mileto, squadra neopromossa al prossimo campionato di Seconda Categoria. Tanta è infatti ancora la voglia di stupire per il quasi 43enne attaccante biancorosso che certamente i gol sa come si fanno: 301 per l’esattezza nell’arco della sua carriera. Un traguardo che è emblema di costanza e continuità, ma soprattutto di una cosa: quando scende in campo torna ragazzo.

Ci sarà anche lui dunque nella rosa che sta venendo fuori per la stagione 2025/26, e i gol saranno ancora griffati da un rapace d’area e dal cinismo di Filippo Rascaglia che non ha ancora concluso il suo personale libro calcistico. Ci sono ancora pagine da scrivere e lui è pronto a riempirle già nel corso di questa stagione, perché non ha mai smesso di stupire. Rascaglia sarà ancora il punto di riferimento dell’attacco biancorosso.