Vibonese Calcio, il settore giovanile inizia a prendere forma. Capria: «Vogliamo scovare talenti in tutta la provincia»

Non è partito solamente il nuovo corso della Vibonese targata Fernando Cammarata, con la squadra rossoblù che continuerà il suo percorso in Serie D (girone I) anche nella prossima stagione, ma è stato avviato e consolidato anche il progetto per il settore giovanile. Proprio a tal proposito, parte una nuova storia legata all’attività giovanile all’insegna dell’autonomia e della crescita. Storia, tradizione, passione e professionalità della Vibonese si aprono a un nuovo capitolo dedicato ai giovani. Il club rossoblù, infatti, da qualche settimana ha presentato il nuovo corso del futuro: un progetto che unisce il rispetto per le radici storiche del club con una visione moderna e ambiziosa per la formazione delle nuove generazioni.

Un vivaio florido

Riconfermato nel ruolo di responsabile del settore giovanile Dino Capria che già in questi giorni, insieme allo staff tecnico, sta effettuando degli Open Day per le categorie Under 15, Under 17 e under 19. Ecco innanzitutto le parole dello stesso Capria: «Per ora possiamo dire che l’unico ufficializzato è il tecnico dell’Under 19, Francesco Liotti, che nell’ultima stagione è stato il vice di mister Michele Facciolo in Serie D con la Vibonese. Nel giro di pochi giorni saranno ufficializzati tutti gli altri mister».

E ancora: «Il nostro intento è quello di andare a scovare in qualsiasi parte della provincia di Vibo tutti i ragazzi che hanno voglia di fare questo sport e dargli la possibilità, non solo di arrivare in prima squadra, ma fare da ponte e per il professionismo».

La competenza del lavoro e della formazione sportiva, inoltre, è sotto gli occhi di tutti come dimostrano i vari De Marco (al Pescara promosso in B l’anno scorso), Anselmo e Curtosi (al Messina) che sono passati e cresciuti nel settore giovanile rossoblù. Altri invece saranno quest’anno nelle rose di realtà calcistiche locali che militano in Eccellenza e Promozione.

Anche Serravite tra i giovani talenti

L’obiettivo dunque è chiaro: attirare sempre più giovani della provincia e formarli calcisticamente, per farli poi spiccare il volo. Un esempio di questi giovani è Giuseppe Serravite, giovane centrocampista classe 2011 e con ampi margini di miglioramento. Il promettente, e quasi quindicenne, vanta già una statura fisica imponente per l’età che ha e si è messo in evidenza lo scorso anno con l’Under 15 dell’Ags Soriano dove ha dimostrato qualità caratteriali ancor prima che qualitative. Il ragazzo ha inoltre dimostrato una tendenza al dinamismo tattico in mezzo al campo, scoprendosi un profilo versatile per i vari tatticismi. Insomma, la Vibonese cerca e investe sui talenti del domani, perché la provincia ne è ricca e vanno solamente scovati.

«Cercheremo in tutti modi di essere anche per chi ci sarà quest’anno e negli anni futuri lo strumento, ma il mezzo con l’impegno, la dedizione e la costanza ce lo devono mettere i ragazzi stessi seguendo le istruzioni anche dei validi Mister sui quali stiamo puntando fortemente» conclude Dino Capria.