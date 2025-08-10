Serie D, positivo anche il secondo test per la Vibonese: finisce 4-1 la partitella contro l’Atletico Catania

Continua il percorso di avvicinamento della Vibonese alla prossima stagione di Serie D, con il club rossoblù che esordirà innanzitutto il prossimo 31 agosto in occasione del turno preliminare di Coppa Italia, allo stadio Granillo contro la Reggina. La squadra è ormai da undici giorni agli ordini di mister Raffaele Esposito, in ritiro in terra siciliana tra Zafferana Etnea e Santa Venerina.

Buon test per la Vibonese

Corsa, prime geometrie e sempre più benzina nelle gambe per la compagine vibonese che nella giornata di ieri ha anche effettuato il suo secondo test dei tre in programma. Ai piedi dell’Etna, infatti, sul sintetico di Santa Venerina la Vibonese del nuovo patron Fernando Cammarata ha affrontato l’Atletico Catania, squadra del luogo militante in Eccellenza e allenata da una vecchia conoscenza rossoblù, ovvero Angelo Galfano.

Buon test per i rossoblù, con il gruppo che si è mosso bene e sta facendo intravedere i primi dettami tecnico-tattici di mister Esposito che ha potuto così raccogliere maggiori e più ampie indicazioni. Per la cronaca, l’allenamento congiunto si è chiuso con il risultato di 4-1 per i leoni di Vibo e griffato dalle reti di Marsico, Mangiaracina, Balla e Di Gilio.