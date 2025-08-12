Volley, la 21enne bolognese Arianna Besteghi è la nuova palleggiatrice della Tonno Callipo: «Voglio crescere e dare il mio contributo»

La Tonno Callipo alza il sipario sulla sua nuova palleggiatrice: Arianna Besteghi. Dalla provincia di Bologna, la giovane atleta di 21 anni si prepara a vivere la sua prima esperienza al Sud, portando con sé un bagaglio di esperienze e una grande determinazione. Nonostante la giovane età, Besteghi ha già collezionato diverse esperienze significative, dalle giovanili nel suo paese natale, San Lazzaro di Savena, a campionati di B2 e B1 con squadre come Faenza, Persiceto, Cesena e, nella scorsa stagione, Terracina. Ora, approda a Vibo Valentia con un obiettivo chiaro: mettersi in gioco e dare il massimo per la sua nuova squadra.

«Ho accettato con grande entusiasmo la proposta della Tonno Callipo perché credo molto nel progetto della società», ha dichiarato Arianna Besteghi. «È una realtà ambiziosa e ben strutturata. Crescere in un ambiente così stimolante rappresenta per me una grande opportunità». La palleggiatrice ha le idee chiare sul campionato che l’aspetta: «Mi aspetto un torneo competitivo, con squadre ben attrezzate. Sarà una stagione impegnativa, ma anche molto formativa: ho tanta voglia di mettermi in gioco e dare il mio contributo».

A Vibo, Besteghi avrà la possibilità di lavorare al fianco dell’esperta Scacchetti. Un’occasione che la giovane atleta non vede l’ora di sfruttare al meglio. «La conosco di fama e ho avuto anche l’occasione di essere allenata da lei durante un camp estivo», ha raccontato. «Sarà sicuramente stimolante lavorare al suo fianco: credo che da lei potrò imparare molto, sia in campo che fuori». L’obiettivo principale di Arianna è uno: «Continuare a crescere, sia dal punto di vista tecnico che mentale. Voglio migliorare sotto ogni aspetto e dare sempre il massimo per la squadra, aiutando dove serve e imparando il più possibile da uno staff di alto livello e da compagne esperte».