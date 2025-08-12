Mileto, il campano Caggiano e la lecchese Nardo si aggiudicano la XIV edizione de La Normanna

Bella atmosfera alla XIV edizione della corsa su strada La Normanna, svoltasi a Mileto. Assenti nella sostanza gli atleti africani, quest’anno a vincere la competizione podistica internazionale sono stati Michele Caggiano (Running Club Napoli), per quanto riguarda la gara maschile, e Laura Nardo (Atletica Lecco-Colombo Costruzioni), per quanto attiene quella femminile. Ai nastri di partenza di una delle corse più importanti del sud Italia, organizzata annualmente dall’associazione Miletomarathon presieduta dal patron Salvatore Auddino, si sono presentati oltre 200 podisti appartenenti a 81 società sportive, pronti a cimentarsi sul tracciato urbano di 10 chilometri omologato dalla Federazione italiana di atletica leggera (Fidal).

Preceduto dalla consueta gara riservata ai semplici amanti della disciplina (e tra questi molti bambini con familiari al seguito), l’ormai tradizionale evento sportivo si è svolto sotto le luci artificiali dei lampioni che alle ombre della sera illuminavano Corso Umberto I e il centro storico della cittadina normanna. Il leader della competizione agonistica maschile ha vinto allo sprint, con il tempo di 31’31”, precedendo di tre soli secondi l’atleta della Asd Dinamo Running, Andrea Soffientini. Al terzo posto si è classificato il podista Mustapha Boussifi, presentatosi ai nastri di partenza tra i ranghi dell’Asd Gli Amici di Marcello e a sua volta giunto al traguardo con il tempo di 31’45”. Tra le donne, invece, netta l’affermazione della Nardo, giunta al traguardo precedendo di oltre quattro minuti Simona Belvedere (Atletica Brothers) e di oltre cinque Francesca Paone (Hobby Marathon Catanzaro), quest’ultima tra l’altro vincitrice della prestigiosa corsa internazionale su strada nel 2020. La XIV edizione de La Normanna, organizzata con il patrocinio dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano, e il sostegno della Fidal e dell’Asi, si è conclusa con la cerimonia di premiazione dei vincitori, svoltasi come di consueto in piazza Pio XII. Quest’anno per volontà del patron Auddino è stato assegnato anche il premio “Lisa Grasso”, intitolato alla valida atleta e dirigente dell’Asd Atletica San Costantino, stroncata prematuramente nel 2024 da un male incurabile.

Il premio è andato alla miletese Rosy Ciccone (Asd Atletica Barbas Reggio Calabria), giunta prima al traguardo nella categoria SF50. Il sodalizio di San Costantino Calabro ha partecipato alla gara con sei suoi atleti. Tra di essi anche il presidente Tonino Panuccio, il quale nell’occasione ha voluto ringraziare la Miletomarathon «per la sensibilità dimostrata» e ricordare l’attuale impegno del direttivo da lui guidato a organizzare il IV trofeo CorriSancostantino, in programma il prossimo 12 ottobre e quest’anno abbinato al I Memorial Lisa Grasso, «evento speciale volto a ricordare con affetto la figura, l’impegno e il segno indelebile che ha lasciato alla comunità questa grande donna».