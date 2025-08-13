Dilettanti, l’Asd Mileto continua a stupire sul mercato: i gol porteranno la firma di Cosimo Figliomeni

Il bomber ha registrato 36 gol in 36 presenze con la maglia dell'Academy Ardore, in Prima Categoria. Nel frattempo ha rinnovato anche Leo Marasco

Continua a sparare i botti l’Asd Mileto in questo mercato estivo. Il club biancorosso, neopromosso al prossimo campionato di Seconda Categoria, vuole continuare il suo percorso di crescita. A tal proposito la dirigenza è in continuo movimento per costruire e completare la rosa 2025/26 con largo anticipo rispetto alle concorrenti. E, se si considera che l’inizio del campionato è ancora lontano, i passi fatti finora sono davvero rilevanti.

Asd Mileto, doppio innesto

Doppia operazione dunque negli ultimi giorni, dal momento che la compagine vibonese annuncia un nuovo arrivo e un rinnovo. Il prolungamento è quello di Leo Marasco. Uno dei grandi protagonisti della storica promozione, Marasco è stato capace di trascinare la squadra a suon di gol e prestazioni da leader vero. Non è soltanto un attaccante, ma un pezzo di cuore della squadra: legato a questa maglia, alla città e alla gente di Mileto, rappresenta alla perfezione lo spirito di questo club. Con la sua grinta, il suo talento e il feeling speciale con il gol, anche quest’anno farà strizzare gli occhi al pubblico biancorosso.



Quanto al nuovo arrivo, si tratta di un pezzo da novanta che rilancia ancora di più le ambizioni della squadra per la prossima stagione: ha firmato Cosimo Figliomeni. Un bomber di razza, capace di numeri impressionanti: 36 gol in 36 partite con la maglia dell’Academy Ardore, squadra militante nel campionato di Prima Categoria girone D. Un record che lo consacra tra i migliori attaccanti in circolazione. Carriera ricca di esperienze tra Eccellenza, Promozione e Prima Categoria con le maglie prestigiose di Gioiosa, Brancaleone, Siderno, Virtus Rosarno, Roccella e Academy Ardore. Insomma, un profilo che con la Seconda Categoria non ha nulla a che fare, ma che dimostra la forza di questa Asd Mileto che vuole stupire.