Per la Vibonese ultimo test in terra siciliana: la Nuova Igea Virtus si impone per 3-0

La partitella è servita a mister Raffaele Esposito per variare gli uomini a disposizione e studiare soluzioni di gioco

Terzo e ultimo test per la Vibonese, attualmente impegnata tra Zafferana Etnea e Santa Venerina a svolgere la preparazione estiva in vista del prossimo campionato di Serie D (girone I). Da ormai quasi due settimane il club rossoblù è agli ordini di mister Raffaele Esposito per mettere benzina nelle gambe, carpire i primi schemi tattici ma, soprattutto, creare gruppo. Dopo i primi due test contro il Pedara Soccer (squadra militante in Seconda Categoria) vinto per 11-0 e l’Atletico Catania (militante in Eccellenza siciliana) battuto per 4-1, il trittico si è chiuso con una squadra che sarà anche avversaria nel prossimo campionato di Serie D: la Nuova Igea Virtus.

Terzo test per la Vibonese

Nel pomeriggio di ieri infatti, a Santa Venerina, è andato in scena il terzo test per i rossoblù, sostenuti peraltro da un gruppo di tifosi arrivati da Vibo che hanno così dato un segnale importante. Il test è servito innanzitutto al tecnico rossoblù per variare tutti gli uomini a disposizione e provare più soluzioni di gioco, tanto in fase difensiva quanto in fase offensiva.

Ai fini del tabellino, la sfida si è chiusa con il risultato di 3-0 in favore della Nuova Igea Virtus, con i siciliani che si sono imposti grazie alla rete di Balsano e alla doppietta di Samake.