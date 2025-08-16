Vibonese, ultimi tre colpi di ferragosto: firmano i terzini Mariani e Keita e il giovane attaccante Adragna

Nei giorni scorsi la dirigenza della Vibonese non aveva chiuso completamente la porta al mercato, alzando le antenne alle occasioni che si andavano via via offrendo. La compagine rossoblù intanto sta continuando la sua preparazione estiva tra Zafferana Etnea e Santa Venerina in vista del prossimo campionato di Serie D (girone I) e dell’esordio stagionale di fine agosto in Coppa Italia contro la Reggina. Nel frattempo, però, la società come detto non trascura il mercato e a tal proposito, proprio a ridosso di ferragosto, sferra il tris di mercato.

Tris di innesti

Annunciati dunque tre volti nuovi chiamati a dare ampia scelta a mister Raffaele Esposito: Daniele Mariani, Cheick Keita e Gabriel Adragna.

Mariani è un terzino sinistro, classe 2001, che arriva dal Termoli dove nell’ultima stagione ha dimostrato qualità e costanza come dimostrano le trenta presenze condite da un gol e cinque assist. Alto 182cm, vanta esperienza significativa tra Serie D e Serie C, avendo militato con Aversa e Fidelis Andria. La sua capacità di spingere sulla fascia sinistra e contribuire alla fase offensiva lo rendono un rinforzo prezioso per la corsia mancina rossoblù; anche Keita è un terzino sinistro, di origine franco-maliana. Classe 1996, Keita è un calciatore molto tecnico, arriva dal Termoli e porta con sé un curriculum di altissimo livello: 31 presenze in Serie B con l’Entella, esperienze in Serie A con il Bologna, Championship inglese con il Birmingham City e nelle massime serie di Belgio e Croazia. Un acquisto di categoria superiore che garantisce esperienza internazionale e qualità tecniche; infine Adragna, giovane attaccante classe 2006. Nato a Trapani e cresciuto nel settore giovanile del Pescara, ha successivamente militato nell’Ascoli Under 17, nel Rimini Under 19 e nel Messina, collezionando anche 4 presenze in Serie C con i peloritani. Un prospetto di grande interesse con ampi margini di crescita.

Tre innesti di qualità che testimoniano l’ambizione della società rossoblù e la volontà di puntellare una squadra già competitiva per la stagione che sta per iniziare.