Dilettanti, tra le certezze dell’Ags Soriano-Fabrizia c’è Bruno Riga: ufficiale il rinnovo del difensore

Ormai il quadro è pressoché completo e più che mai chiaro. L’Ags Soriano-Fabrizia è in piena fase di preparazione estiva, con il gruppo che sta consolidando tatticismi agli ordini di mister Tonino Figliomeni in vista del prossimo campionato di Eccellenza, ma con il debutto stagionale previsto per il 31 agosto in Coppa Italia Dilettanti in casa del Taverna.

Rinnova Bruno Riga

Un Ags Soriano-Fabrizia tutto nuovo e non solo per l’unione appunto con i dirigenti fabriziesi, ma anche e soprattutto per quel che riguarda l’organico dal momento che quasi tutti sono volti nuovi. Pochi infatti i riconfermati e tra questi rientra Bruno Riga. Ufficiale infatti il rinnovo con il difensore che conosce bene l’ambiente sorianese.

Tanta innanzitutto è la voglia di riscatto per il classe 2003, in grado di fare sia il ruolo di terzino che di centrale. Il ventiduenne, infatti, è reduce da una stagione sportiva sfortunata dal momento che ha dovuto combattere con un infortunio (e successivo intervento chirurgico) che lo ha costretto a saltare gran parte della stagione.

Terza stagione complessiva in rossoblù dunque per Bruno Riga. Cresciuto nel vivaio della Vibonese, dove è stato in organico ai rossoblù nell’anno della Serie C. Inoltre è stato convocato varie volte nella Rappresentativa giovanile di Lega Pro. Dopo una breve esperienza al Manduria (Eccellenza pugliese), ha indossato la maglia del Soriano, per un totale di 13 presenze in campionato. Nella stagione 2023/24 ha indossato la maglia del San Nicola da Crissa nel campionato di Promozione, poi il ritorno al Soriano appunto fino ad ora.

Le parole del difensore

Ecco le prime parole di Bruno Riga, ai microfoni ufficiali del club, subito dopo il rinnovo: «Sono contento di essermi fermato a Soriano che è una piazza importante e dove ritrovo di nuovo mister Figliomeni. Sto recuperando al meglio dopo l’infortunio al ginocchio e in questi mesi ho già lavorato per migliorare. non vedo l’ora di tornare in campo e dare il mio contributo anche ai miei nuovi compagni. Si respira un’aria tranquilla e c’è un gruppo sano».