Tutto pronto per il primo memorial “Nicola Mazzeo”: i fondi saranno devoluti alla ricerca scientifica

Un’iniziativa a scopo benefico per raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica per la Sla e, al contempo, ricordare Nicola Mazzeo, scomparso prematuramente un anno fa. Si svolgerà il 24 agosto, dalle ore 10.00 fino alle 17.00 la gara percorso caccia – 25 piattelli (tiro a volo) che verrà ospitata al poligono di Caria, Torre Galli promossa nell’ambito del primo memorial “Nicola Mazzeo”.

L’evento, fortemente voluto dalla famiglia Mazzeo, e in particolare dal fratello Pasqualino, viene realizzato con la collaborazione della Federcaccia di Vibo Valentia per vivere un momento di condivisione e al contempo ricordare Nicola, la cui dipartita ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di quanti lo hanno conosciuto. I partecipanti alla competizione potranno contenersi premi da 200, 150 e 100 euro. Per i più piccoli sono invece previsti tre premi Juniores.