Dilettanti, altro tassello per l’Ags Soriano-Fabrizia: arriva il terzino Michele Lo Bianco (classe 2008)

Non vuole lasciare nulla al caso l’Ags Soriano-Fabrizia in questo mercato e, per questo, è attenta a ogni piccolo dettaglio. Il club vibonese, che si appresta ad affrontare il prossimo campionato di Eccellenza, è immerso nella preparazione estiva agli ordini di mister Tonino Figliomeni ma, allo stesso tempo, rimane focalizzato su ciò che offre la campagna di rafforzamento. In una rosa pressoché completata, il pacchetto Under è sempre quello più delicato e che non si può sbagliare.

Un promettente Under

A tal proposito, ecco che la formazione rossoblù ha annunciato l’ingaggio del promettente Michele Lo Bianco. Si tratta di un giovanissimo classe 2008 che ricopre il ruolo di terzino destro, e proveniente dall’Under 19 della Vibonese. Il diciassettenne garantisce velocità e imprevedibilità sulla corsia di competenza, abile anche nell’uno contro uno. Tante belle prestazioni lo scorso anno, appunto con l’Under 19 della Vibonese, che gli sono valse appunto l’attenzione di diverse squadre e l’ingresso tra i cosiddetti grandi, per potersi ritagliare così sempre più spazio.

Ecco le sue prime parole dopo l’inizio di questa nuova avventura: «Ho scelto il Soriano Fabrizia, perché penso sia la giusta squadra che mi può aiutare a crescere in un torneo abbastanza impegnativo. Sarà il mio primo campionato fra i grandi e perciò il mio obiettivo sarà quello di migliorare giorno dopo giorno, per raggiungere dei traguardi importati sia personali sia collettivi».