Dilettanti, due giovanissimi per l’ags Soriano-Fabrizia: firmano Farfaglia e il francese Chabou

Sono circa due le settimane che sono passate da quando la nuova Ags Soriano-Fabrizia ha iniziato la sua personale preparazione estiva, in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Il club rossoblù, innanzitutto, si scopre profondamente rinnovato nell’organico ma anche nell’assetto societario, come dimostra appunto l’ingresso dei soci fabriziesi. Il gruppo è agli ordini di mister Tonino Figliomeni per cercare di mettere una quadra innanzitutto fisica, e poi tecnico-tattica.

Innesti Under

Ciò però non frena il mercato del club vibonese che consolida il proprio pacchetto Under con due volti nuovi: Francesco Farfaglia e Abderrezak Chabou.

Per quanto riguarda Francesco Farfaglia, si tratta di un centrocampista, classe 2007, proveniente dalla Vibonese Under 19, squadra con cui ha fatto tutta la trafila giovanile, ma con una piccola parentesi anche nel vivaio del Cosenza.

Quanto ad Abderrezak Chabou, invece, si tratta di un promettente francese classe 2006. Dopo alcune esperienze in ambito giovanile nella propria città, la scorsa stagione ha militato nella squadra del Bellevue. Il diciannovenne è un attaccante che può essere utilizzato in un reparto a tre come esterno offensivo, ma anche come seconda punta ed è ingrado così di creare varietà tattica nel ventaglio offensivo di mister Figliomeni.