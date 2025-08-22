Dilettanti, le news dal mercato vibonese: colpaccio Sant’Onofrio con bomber Tamburro. Spilinga, ecco il preparatore atletico

Nel prossimo campionato di Prima Categoria non ci sono ancora gerarchie ben delineate, anche perché il mercato non ha dato la possibilità di farlo. Tante infatti sono ancora le trattative in corso, per una sessione estiva che guarda sempre di più alle squadre vibonesi, molti attive e in via di rafforzamento.

Spilinga, ecco il preparatore atletico

Nelle ultime ore le compagini più dinamiche del territorio vibonese sono state Spilinga e Sant’Onofrio. Continua innanzitutto la scintillante estate spilingese che, nonostante l’etichetta di neopromossa, ha allestito una rosa di primo livello e tra le candidate ai vertici. L’ultimo colpo, in ordine di tempo, non va a rinvigorire l’organico bensì lo staff tecnico: Fortunato Santaguida sarà il nuovo preparatore atletico per la stagione 2025/26. Sarà affidato a lui dunque tale ruolo per la stagione sportiva 2025/26, che prenderà ufficialmente il via lunedì 25 agosto.

Sant’Onofrio, colpo di spessore

Chi invece continua a rafforzarsi è il Sant’Onofrio che sostituisce la partenza di una pedina importante come Giuseppe Cannitello, con un’altra altrettanto importante: ha firmato bomber Bruno Tamburro. Un centravanti senza tempo e che ha ancora voglia di stupire. Un colpo di livello assoluto da parte della dirigenza giallorossa, che porta a casa la firma di uno dei centravanti più forti di sempre del panorama calcistico dilettantistico e non solo.

Tamburro ha deciso sin dal primo momento di sposare la causa di mister Bruni, che la società ha predisposto per la nuova stagione sportiva. Tamburro era ed è uno dei punti centrali del nuovo progetto: calciatore di esperienza e siamo certi darà oltre al suo professionale apporto in campo, anche un forte contributo all’interno dello spogliatoio, soprattutto ai numerosi giovani atleti, che il Sant’Onofrio sta mettendo a disposizione dello staff tecnico diretto al già menzionato mister Bruni.