Dilettanti, si muove il mercato nelle preserre: Ags Soriano-Fabrizia, arriva il giovane Curcio. Fulmine Sorianello, ecco Santaguida

Agosto si avvia alla sua conclusione, portandosi con sé anche l’ultimo colpo di coda dell’estate. Parallelamente, però, il suo addio è colmato dal ritorno della stagione sportiva dilettantistica che, in un certo senso, inizierà ufficialmente tra una settimana con l’avvento della Coppa Italia Dilettanti. In ogni caso è sempre in fermento il mercato, in questo caso quello vibonese. Nelle ultime ore, nello specifico quello delle preserre, ha registrato alcuni colpi seppur da squadre con categorie e ambizioni opposte ma affiancati territorialmente: Ags Soriano-Fabrizia e Fulmine Sorianello.

Ags Soriano-Fabrizia, colpo Under

Continua innanzitutto il mercato dell’Ags Soriano-Fabrizia, squadra militante nel campionato di Eccellenza e che domenica prossima debutterà in Coppa Italia dilettanti contro il Taverna. nel frattempo continuano le operazioni per dare a mister Tonino Figliomeni una rosa il più possibile completa. Ufficiale l’ingaggio del giovane e promettente Angelo Curcio. Si tratta di un centrocampista, classe 2007, che si è formato calcisticamente nella scuola calcio Football 3000 Pianopoli. In seguito l’approdo alla Vigor Lamezia, club con il quale ha vinto il torneo di Eccellenza e la Supercoppa.

Ecco le sue prime parole ai microfoni ufficiali del club rossoblù: «Le mie caratteristiche principali sono il tiro e l’ultimo passaggio. Mi piace molto il contatto fisico, quindi lottare per la palla. Sono grintoso nei contrasti e non tiro mai la gamba dietro, voglio conquistare tutti i palloni. Mi piace tirare in porta e fare l’ultimo passaggio al servizio dei miei compagni. Spero di poter dimostrare il mio valore al mister in modo da poter giocare più gare possibili e aiutare la squadra a far bene. Sono a completa disposizione del tecnico in tutto e per tutto».

Fulmine Sorianello, ancora colpi

Parallelamente, a pochi chilometri di distanza, si muove anche il Fulmine Sorianello. La squadra, istituita solamente pochi mesi fa e che inaugurerà il suo percorso calcistico nel prossimo campionato di Terza Categoria, si sta senza dubbio distinguendo in questa campagna di rafforzamento estiva e ovviamente rapportata alle sue antagoniste di categoria. la rosa è di ampio livello e che può sgomitare per i vertici. L’ultimo innesto, in ordine di tempo, va a rinforzare in maniera importante il reparto difensivo: ufficiale l’ingaggio di Giuseppe Santaguida. Si tratta di un esperto e granitico difensore centrale, dotato di un potente tiro e abile nel gioco aereo, oltre a essere un leader della zona arretrata. Di certo non è l’ultimo arrivato come testimonia il suo curriculum calcistico: Sorianese-Vazzanese, Ags Soriano e San Pietro Spina. Nella stagione passata ha militato nelle fila del Real Sorianello.