Volley, la Tonno Callipo femminile inizia la preparazione. Coach Saja: «Affronteremo la B1 con determinazione»

Il club giallorosso affronterà la sua terza stagione. La soddisfazione del tecnico: «La società ha costruito una squadra profonda e di qualità»

La neopromossa Tonno Callipo ha iniziato stamattina, al PalaValentia, la preparazione precampionato per la nuova stagione 2025-26, la prima in Serie B1 femminile. Un crescendo di risultati e successi per la società del presidente Pippo Callipo, se sol si pensa che quello che inizierà il prossimo 11 ottobre, nella trasferta di Atina, sarà il terzo torneo della sua storia al femminile, dopo la doppia promozione dalla Serie C.

Roster rinnovato e rinforzato quello agli ordini dell’allenatore Stefano Saja, coadiuvato dal vice Christian Scheid e dal terzo allenatore e scoutman Giampaolo Maragò, composto da cinque atlete riconfermate e nove volti nuovi. Partiamo dalle prime: Denise Vinci e la vice Camilla Macedo si avviano alla terza stagione di fila del nuovo corso vincente ed ambizioso del sodalizio giallorosso. Timbreranno invece il secondo anno di permanenza a Vibo Valentia il libero Geraldina Quiligotti, la centrale Benedetta Rizzo e la schiacciatrice Ilenia Cammisa. Nuova la batteria delle palleggiatrici: l’esperta Chiara Scacchetti e la giovane Arianna Besteghi; al pari degli opposti Irene Botarelli e Anastasia Scarabottini. Al centro ecco l’arrivo di Giada Civitico e della promettente Lorenza Massara.

Ed anche in banda due le nuove arrivate: Laura Grigolo e Valentina Pomili. Come libero Gaia Natalizia si aggiunge a Quiligotti. Caratteristica comune a quasi tutte le nuove arrivate è la precedente militanza in Serie A, segnale chiaro delle ambizioni della Tonno Callipo.

Dunque da oggi inizierà ufficialmente la nuova stagione nella terza serie nazionale: sarà una giornata dedicata prevalentemente a visite mediche e test fisici, sotto l’occhio vigile dello staff tecnico compresi i preparatori. Da domani il via al lavoro sul campo, compresi poi gli allenamenti congiunti con varie squadre, per avvicinarsi gradualmente all’esordio di campionato.

Saja: «Pronti a battagliare»

«Oggi prende il via una nuova stagione, ricca – sottolinea il tecnico giallorosso Stefano Saja – di sogni e di voglia di dimostrare chi siamo. La società ha costruito una squadra profonda e di qualità, pronta a battagliare in un campionato lungo e affascinante. Da martedì, dopo i test medici, torneremo finalmente in palestra per iniziare a forgiare il nostro gioco e la nostra identità, con un unico obiettivo: affrontare questa nuova categoria con coraggio, determinazione e orgoglio»

L’organico della Tonno Callipo femminile ’25-26

Palleggiatori: Chiara Scacchetti, Arianna Besteghi;

Opposti: Irene Botarelli, Anastasia Scarabottini;

Centrali: Camilla Macedo, Benedetta Rizzo, Giada Civitico, Lorenza Massara;

Schiacciatori: Denise Vinci, Ilaria Cammisa, Laura Grigolo, Valentina Pomili;

Liberi: Geraldina Quiligotti, Gaia Natalizia.

Staff tecnico: Stefano Saja, allenatore; Christian Scheid secondo allenatore; Giampaolo Maragò terzo allenatore e scoutman.