Dilettanti, continua il vivace mercato del Fulmine Sorianello: firmano Battaglia e i fratelli Papa

Quando c’è ambizione e voglia, tutto diventa possibile. E questo è proprio il caso del Fulmine Sorianello, nuovissima società calcistica costituita solamente qualche mese fa e che tra poco più di un mese inizierà la sua personale avventura calcistica partendo dal campionato di Terza Categoria. L’entusiasmo è alto, come testimonia anche il mercato che, rapportato alla categoria, è senz’altro di alto spessore e con un organico in grado di sgomitare per i vertici.

Fulmine Sorianello, tris di mercato

Ed è proprio il mercato che tiene banco, dal momento che il club sorianellese si prende le copertine delle ultime settimane, risultando tra i più attivi (se non il più attivo) delle alte sue antagoniste. Nelle ultime ore, infatti, sono arrivati altri tre tasselli, tutti del posto, che vanno ad ampliare l’organico messo a disposizione di mister Michele Corona.

C’è innanzitutto la firma di Bruno Battaglia: si tratta di un giovane difensore dalle buone prospettive e che garantisce anche duttilità tattica dal momento che può giocare sia a destra che a sinistra. Ha inoltre accumulato esperienza vestendo le maglie di Ags Soriano, Nuova Ada e Serrese. Gli altri due innesti sono due fratelli: Bruno e Gaetano Papa difenderanno i colori del Fulmine Sorianello per la stagione 2025/26. Entrambi educati e con tanta voglia di mettersi in gioco, contribuendo anche sportivamente alla causa della propria squadra e del proprio paese.