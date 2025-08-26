Dilettanti, arriva giocatore d’esperienza per lo Spilinga. Si muovono Tropea e Comprensorio Vibonese

Agosto si sta preparando ai saluti, per lasciare il posto a settembre e all’inizio dei campionati dilettantistici. Alcuni inizieranno con l’avvento del week end (con la Coppa Italia Dilettanti) per latri ci vorrà ottobre. Nel frattempo il mercato estivo non si ferma, soprattutto quello nel territorio vibonese con molte squadre attive. Ecco allora le ultime news.

Spilinga, colpo di esperienza

Nel prossimo campionato di Prima Categoria, tra le candidate ai vertici rientra certamente la neopromossa Spilinga, con il club giallorosso che sta impostando un mercato di primo livello. L’ultimo colpo, in ordine di tempo, è quello di Salvatore Maluccio. Una pedina di assoluta esperienza per mister Addesi. Nell’ultima stagione è stato uno dei protagonisti assoluti della vittoria del campionato di Prima Categoria con il Pizzo. Giocatore d’esperienza, talento e determinazione.

Colpi per Tropea e Comprensorio Vibonese

Alquanto movimentato anche il campionato di Seconda Categoria, in particolare con Comprensorio Vibonese e Tropea. Il club rossoblù, innanzitutto, dopo l’acquisizione del titolo del Filandari, sta allestendo un organico competitivo. Ufficiale l’ingaggio di Domenico Polistena. Colpo di qualità dunque per il centrocampo rossoblù: si tratta di un centrocampista classe 2001. Cresciuto nelle giovanili della Vibonese, il ventiquattrenne ha già vestito le maglie di Briatico, San Gregorio (Promozione), Mileto e Zungrese, con cui lo scorso anno ha centrato la promozione in Seconda Categoria.

Si muove anche il Tropea che annuncia l’ingaggio di Manuel Calò: ragazzo tropeano doc che sposa la causa con entusiasmo e con voglia di crescere e mettersi in gioco, pronto a dare il suo contributo e a dimostrare tutto il suo valore con la maglia tropeana.