Vibo, la Scuola calcio Bulldog si prepara alla nuova stagione: ecco le novità in tutti i settori impegnati

Dopo la grande stagione sportiva appena trascorsa, la scuola calcio Bulldog è pronta a ripartire con entusiasmo e rinnovata consapevolezza nei propri mezzi, anche perché col tempo è diventata punto di riferimento del territorio vibonese, senza dimenticare che si sta affermando anche su scala regionale.

Bulldog, tante novità

Tutto pronto dunque per la stagione 2025/2026 e, con essa, arrivano tante novità all’interno della società sportiva vibonese. innanzitutto la società accoglierà i giovani calciatori suddivisi per fasce d’età: categoria Piccoli Amici (2019/2020), categoria Primi Calci (2017/2018), categoria Pulcini (2015/2016) e categoria Esordienti (2013/2014).

Anche il settore di calcio a 5 sarà attivo per Pulcini, Esordienti e le Bulldog Girl, squadra dedicata interamente alle bambine e ragazze che vogliono avvicinarsi al calcio, e ciò denota come le attività siano aperte a tutti indistintamente. Ma non è finita, perché grande attenzione sarà riservata alla categoria Pulcini del calcio a 7, con 3 gruppi distinti: Anno 2016, Anno 2015 e Gruppo misto (2015/2016).

Le sedi di allenamento

Aggregazione e crescita sportiva dunque, con la Bulldog che punta al progressivo miglioramento, come dimostrano le iscrizioni ai campionati Figc, Pgs e Csi. Il Coordinatore Tecnico Marcello Cuppari, anche referente con lo staff di Affiliate Fiorentina, ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’organizzazione della prossima stagione. I gruppi saranno definiti in base ai bambini già tesserati e a quelli che verranno visionati, con l’obiettivo di creare ambienti di lavoro omogenei dove divertimento e crescita siano al centro.

Per quel che riguarda le sedi degli allenamenti, a Vibo Valentia si alleneranno: Piccoli Amici e Primi Calci 2018 al campo coperto), mentre Primi Calci 2017, Settore Calcio a 5 e Pulcini (gruppo misto) al campo all’aperto. Alo stadio Marzano di Vibo Marina, invece, si alleneranno Esordienti e Pulcini 2015 e 2016, sfruttando al meglio lo spazio del campo e favorendo l’interazione tra i gruppi.

Le novità

Lo staff tecnico sarà composto da istruttori qualificati e ogni gruppo avrà almeno due persone dedicate. La novità più importante, però, è la già nota affiliazione con la Fiorentina. Un passo enorme per la Scuola Calcio nero/arancio, che entra a far parte della grande famiglia Viola, una delle migliori realtà giovanili in Italia. i piccoli atleti, infatti, potranno beneficiare del modello di formazione Fiorentina e del collegamento con il modernissimo Viola Park, tra i centri sportivi più belli d’Europa. Da quest’anno ci sarà anche la Scuola Portieri Aiap – Vibo Goalkeeper Academy, con il direttore tecnico Pino Messina.

Saranno consolidati anche i seguenti progetti: ITT – Individual Training, Gimme Five (Pulcini calcio a 7 ed Esordienti calcio a 9) coordinati dai tecnici Dario Maccarrone e Carmelo Evoli. A breve sarà presentato anche lo staff tecnico ufficiale di ogni categoria. Non mancheranno i tornei, di ogni livello, per far vivere a tutti i bambini l’emozione della competizione e del gioco di squadra. Una stagione ricca di attività, emozioni e opportunità.