Dilettanti, a pochi giorni dall’esordio l’Ags Soriano-Fabrizia cala il colpo: firma Militano

Gran colpo dell’Ags Soriano-Fabrizia che, a pochi giorni dall’esordio in Coppa Italia Dilettanti in programma domenica contro il Taverna, aveva in serbo un’altra sorpresa da questo mercato estivo. Il club rossoblù infatti, in vista del prossimo campionato di Eccellenza e con due play off consecutivi alle spalle, mette in organico una pedina di grande rilievo nel panorama regionale: Gabriele Militano.

Ags Soriano-Fabrizia, colpo Militano

Ufficiale infatti l’accordo con il fantasista, classe 2001, proveniente dalla Palmese dove è stato l’emblema principale degli ultimi anni. Il ventiquattrenne porta dinamismo e imprevedibilità, come dimostrato più volte in magia neroverde dove è sempre stato tra i protagonisti. Cresce calcisticamente nel Settore giovanile del Cosenza ma già lì si vedeva la stoffa, tanto che a soli 18 anni approda appunto alla Palmese dove disputa il campionato di Serie D (11 gare e 1 gol).

In seguito il trasferimento alla Vibonese, per poi passare al Lavello. Con quest’ultimo club disputa due belle annate sempre in Serie D, totalizzando quasi 50 presenze. Il richiamo della Palmese però era troppo forte, tanto da tornare in neroverde ed essere tra i protagonisti principali del salto dalla Promozione all’Eccellenza. La stagione 2023/24 è quella migliore dal punto di vista realizzativo, avendo messo insieme nove reti. Adesso la nuova sfida con il club vibonese.