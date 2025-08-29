Dilettanti, le news del mercato vibonese: il Francica annuncia Obi. Il Fulmine Sorianello balla il Tango

L’estate ormai alle porte e settembre imminente e, con esso, anche l’inizio di buona parte dei campionati dilettantistici. Nonostante un agosto inoltrato, la sessione di mercato estiva non esita a fermarsi. Nello specifico, diverse sono le trattative portate avanti dalle squadre del territorio vibonese. Ecco, a tal proposito, gli ultimi colpi messi a segno.

Colpi per Francica e Fulmine Sorianello

A prendersi la copertina del mercato vibonese delle ultime ore sono Francica e Fulmine Sorianello.

Il club biancoverde, neopromosso al prossimo campionato di Seconda Categoria, in questi giorni è alquanto attivo grazie anche all’impegno del direttore sportivo Michele D’Angelo. Dopo l’ingaggio del difensore Polito, infatti, segue quello di Obi. Quest’ultimo va infatti a rinforzare il reparto di centrocampo della squadra di mister Anello. Un colpo sicuramente importante, dal momento che la mezzala sinistra nel recente passato ha vestito le maglie di San Nicola da Crissa e Sant’Onofrio, dove in quest’ultima è stato tra gli artefici della salvezza. Il Francica lo strappa alla concorrenza, dal momento che su di lui c’erano anche squadre di categoria superiore.

Nel campionato di Terza Categoria, invece, ci sarà una nuova interprete: il Fulmine Sorianello. Istituita solamente pochi mesi fa, la società non nasconde le proprie ambizioni con un mercato di rilevante spessore. Mancava però ancora una sorta di ciliegina che è arrivata con l’ingaggio di Ezequiel Paròn. Giocatore dalle grandi qualità tecniche, cresciuto calcisticamente in Argentina, può giocare sia da terzino che da difensore centrale.

Ha giocato in vari club argentini: quattro anni al Central Córdoba; tre stagioni al General Paz J.; tre anni all’El Lasallano; due stagioni al Deportivo Rio Ceballos e una stagione all’Imperial.