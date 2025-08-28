Milan Club Paolo Maldini di Pizzo, eletto il direttivo: Giuseppe De Caria presidente, Rosario Callipo il suo vice

Si è svolta il 27 agosto la riunione di tutti i soci che hanno varato il nuovo organigramma

Il campionato di Serie A è iniziato domenica scorsa, con tutto il suo fascino sportivo. Con il massimo campionato nazionale, inoltre, torna anche la passione non solo per il calcio ma, soprattutto, per la propria squadra. A tal proposito, anche i circoli sportivi si sono messi in moto e, tra questi, rientra il nuovo Milan Club “Paolo Maldini” sito in via nazionale, a Pizzo Calabro.

Milan Club, eletto il direttivo

Lo scorso 27 agosto, inoltre, si è svolta la prima assemblea dei soci rossoneri e dove è maturato il direttivo.

Gli oltre settanta iscritti, molti padri e madri, si sono infatti lasciati coinvolgere dall’idea di essere elementi propositivi e di indirizzo sociale verso i propri figli. In tal senso le idee non mancano, mandando sul territorio un esempio di distensione e apprezzamento verso lo sport più popolare, ricordando i principi e i valori di aggregazione verso lo sport, il tifo sano e, soprattutto, il sociale escludendo quell’immagine che ritenuta troppo farraginosa e che sicuramente non indica un percorso ed una direzione giusta verso i più giovani.

L’organigramma

Insomma, tutto questo nasce dalla passione sana per lo sport. Ecco allora la stesura dell’organigramma del Milan Club di Pizzo che non vuole esprimersi solo come un punto dove tifare la propria squadra, ma essere principalmente un volano di iniziative sociali per vivere meglio e con spensieratezza momenti di passione.

Giuseppe De Caria eletto presidente; Rosario Callipo vicepresidente. Inoltre ecco il resto del direttivo composto da: Noemi Bono, Anna Riga, Vincenzo Gagliardi, Francesco La Ferla e Umberto Malerba. Aperti anche i tesseramenti ai più giovani tifosi rossoneri, a partire dai 6 anni.