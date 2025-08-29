Dilettanti, Giuseppe Monteleone fa chiarezza sul Fabrizia: «Cessata ogni attività, nessuna fusione con il Soriano»

La partenza, le vittorie e il sogno a occhi aperti fino al campionato di Prima Categoria: è stata la favola calcistica del Fabrizia che, negli ultimi anni, era riuscita a creare un movimento calcistico solido e che ha creato entusiasmo. La squadra rossoblù, fondata e guidata per anni dal compianto presidente Brunello Monteleone, recentemente scomparso, negli ultimi mesi ha ufficialmente cessato ogni attività sportiva.

Giuseppe Monteleone fa chiarezza

La squadra infatti non esiste più e, pertanto, non prenderà parte a nessun campionato né a manifestazioni sportive future. Si chiude un capitolo dunque, in attesa che se ne ripresenti uno futuro ancora più rigoglioso.

Nel frattempo è Giuseppe Monteleone, figlio del compianto presidente Brunello Monteleone, a fare chiarezza sulla vicenda riguardante la presunta fusione tra l’Ags Soriano e il Fabrizia: «Ogni notizia in tal senso è destituita di ogni fondamento. Come pubblicato anche nella pagina social ufficiale del Fabrizia, con la chiusura della società si chiude anche una pagina importante della storia calcistica locale, che ha visto nel Real Fabriziese una realtà protagonista, frutto della passione e dell’impegno del presidente Monteleone. Pertanto non vi è alcuna fusione con nessun’altra squadra del territorio vibonese o altro».