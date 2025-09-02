Premio Valentia 2025: a Porto Salvo la nona edizione che celebra le eccellenze dello sport vibonese

È stato il Premio Sportivo Nazionale Valentia uno dei momenti clou della serata vissuta a Porto Salvo di Vibo valentia sabato 30 agosto, nell’ambito della manifestazione Sportlandia. La rassegna, giunta alla sua nona edizione e organizzata da Vibosport e Asi, ha premiato società e dirigenti che si sono particolarmente distinti nella stagione sportiva 2024/2025, trasformando la piazza della frazione vibonese in un palcoscenico di orgoglio e riconoscenza.

I premiati

Tanti i premiati della serata, e tutti protagonisti del territorio vibonese. L’edizione, presentata dal delegato provinciale di Vibo Valentia, Michele La Rocca, ha visto infatti un parterre di grande rilievo. Ecco tutti i premiati della serata:

Tonno Callipo Vibo Valentia femminile, per la vittoria del campionato di Serie B2, e con il premio ritirato dalla capitana Denise Vinci e dal direttore sportivo Giuseppe Defina alla presenza delle giocatrici Camilla Macedo, Geraldina Quiligotti, Ilenia Cammisa e Benedetta Rizzo; premiata la Todosport Vibo per il ritorno nel campionato nazionale di B2, riconoscimento ritirato dalla capitana Alessia La Vecchia con il tecnico Vito Iurlaro, Claudio Torchia (bandiera della pallavolo vibonese) Norina Dotti, il ds Pino Ceraso e la promettente ucraina Yara Biankina.

Dalla pallavolo al calcio, perchè quest’anno Vibo ha spiccato anche in questo nel panorama dilettantistico. Premiato infatti l‘Asd Pizzo per lo storico ritorno in Promozione B dopo oltre sessant’anni. A tal proposito premiato il tecnico Giuseppe Barbieri, il direttore sportivo Salvatore Fazzari e il presidente Nicola Galloro. Presente anche il Futsal Club Filadefia, vincente del campionato di calcio a 5 di Serie C2, e unica squadra della provincia vibonese in questa disciplina, present con il direttore sportivo Francesco Gugliotta e il dirigente Carmelo Fragalà.

Pizzo ancora presente non solo con il calcio, ma anche con la pallavolo, dal momento che è stata premiata la Lory Volley Pizzo per il ripescaggio in B2 e per l’impegno nel sociale. Riconoscimento ritirato dalla capitana e vicepresidente Irene De Agazio, dalla compagna Andrea Beltrando e dal presidente Giuseppe Sarlo.

Le parole del sindaco Romeo e di La Rocca

La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità e istituzioni come il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo, l’assessore allo sport Stefano Soriano, il presidente di Ascups Nicholas Grillo, la vicepresidente Donatella Fazio e la segretaria Asi Francesca Lucifero.

A tal proposito, ecco innanzitutto le parole del primo cittadino Romeo: «Siamo orgogliosi di premiare chi, con fatica, passione e visione, ha portato lustro allo sport vibonese. Sportlandia e il Premio Valentia rappresentano un circolo virtuoso, capace di unire il territorio attraverso i valori autentici del gioco e della solidarietà».

Sulla stessa lunghezza d’onda il delegato Coni, Michele La Rocca: «Vedere la piazza piena, le famiglie, i bambini e poi festeggiare le eccellenze sportive del territorio è la conferma che stiamo costruendo un percorso duraturo. Il nostro impegno continuerà».

Valorizzare il territorio

Il Premio Valentia, nato per dare risalto alle eccellenze sportive locali, negli anni ha visto protagonisti anche campioni e volti noti del giornalismo sportivo nazionale, confermandosi come un riconoscimento di valore e prestigio.

A fare da cornice alla cerimonia, le attività di Sportlandia con tornei di calcio saponato, mini volley e calcio-tennis che hanno animato l’intero pomeriggio, fino al concerto finale del gruppo popolare Nda rranciamu, che ha chiuso in festa una giornata intensa.