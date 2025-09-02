Calciomercato Catanzaro, finale col botto: tanti i rinforzi per mister Aquilani

Una rocambolesca ma sorprendente chiusura di calciomercato. In casa Catanzaro c’è stato tanto movimento, un tris di acquisti nelle ultime ore di trattative: il centrocampista Davide Bruglio dalla Juve Stabia (classe ‘98); il trequartista/esterno Remì Oudein dal Lecce (classe ‘96, lo scorso anno in prestito alla Samp); l’esterno Tommaso Cassandro dal Como (25enne che ritorna in giallorosso, la passata stagione ha raccolto 32 presenze con le Aquile).

Fuochi d’artificio in conclusione di una finestra di mercato che, in pieno stile Ciro Polito, fa ben sperare. Però ci sono sempre le incognite del nuovo progetto, perché è un nuovo progetto. Se ne è andato anche Biasci (136 presenze, 44 gol) e sono solo tre i giocatori che rimangono della rosa dei record che nell’annata 2022/23 porto il Catanzaro in Serie B: Brighenti, Pontisso e Capitan Iemmello. Nelle due successive stagioni tanto è cambiato, tante le cose belle. Due allenatori – Vivarini e Caserta – con due stili di gioco diversi che però hanno fruttato due semifinali play off.

